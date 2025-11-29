ريلمي تعود إلى الساحة بقوة.. تسريب يكشف مواصفات Realme Pad 3

بعد غياب طويل عن سوق الأجهزة اللوحية، بدأت شركة ريلمي تتحرك مجددا، آخر جهاز لوحي أطلقته الشركة كان Realme Pad 2 في عام 2023، ومنذ ذلك الحين لم تصدر أي تحديثات أو منتجات جديدة في هذا المجال، لكن يبدو أن الوضع على وشك التغيير، وفقا لتسريبات جديدة تشير إلى استعداد الشركة لإطلاق Realme Pad 3.

ريلمي تستعد لإطلاق Realme Pad 3 بعد غياب طويل

كشف المسرب الموثوق "أبهيشيك ياداف" عبر حسابه على منصة "إكس" أن ريلمي تستعد لإطلاق Realme Pad 3 في السوق الهندي، بينما لم يتم تحديد الموعد الرسمي بعد، فإن الإطلاق قد يتم في ديسمبر 2025 أو يناير 2026.

مواصفات مبكرة لـ Realme Pad 3

لم يقتصر التسريب على الإشارة إلى نافذة الإطلاق فحسب، بل شمل أيضا أرقام الطراز، خيارات الألوان، ونسخ التخزين للجهاز اللوحي القادم، حيث من المتوقع أن يأتي Realme Pad 3 بنسخة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G وأخرى تدعم شبكة WiFi فقط.

تحمل نسخة 5G رقم الطراز RMP2501، وستتوفر باللونين الرمادي والذهبي، مع خيارات تخزين محدودة بسعة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، أو نسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام.

أما نسخة WiFi فقط تحمل رقم الطراز RMP2502، مع نفس خيارات الألوان والتخزين، ما يجعل الاختيار بين الاتصال بالإنترنت عبر WiFi أو 5G هو القرار الرئيسي للمشتري.

Realme Pad 2

حتى الآن، لم تكشف التفاصيل المتعلقة بحجم الشاشة، المعالج، أو عمر البطارية، لكن التسريبات تؤكد على الأقل عودة ريلمي إلى خططها في سوق الأجهزة اللوحية.

للمراجعة، فإن Pad 2 مدعوم بمعالج ميدياتك Helio G99، ما يعني أن الاتصال كان محدودا بشبكات 4G، ويأتي بشاشة من نوع TFT LCD بقياس 11.52 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وبطارية ضخمة بسعة 8360 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.