تكنولوجيا وسيارات

بطارية ضخمة وشاشة مذهلة.. ريلمي تطلق Realme C85 بأسعار صادمة

Realme C85
Realme C85
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة ريلمي، عن إطلاق سلسلة Realme C85 الجديدة في فيتنام، التي تتكون من طرازي Realme C85 Pro و Realme C85 5G. 

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تتمحور سلسلة Realme C85 حول توفير تجربة استخدام متميزة مع عمر بطارية طويل، شاشات ساطعة، وميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، كلها بأسعار معقولة. 

مواصفات سلسلة Realme C85

تشمل أبرز ميزات سلسلة Realme C85، شاشات بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، مقاومة للماء وفق تصنيف IP69 Pro، وواجهة Realme UI 6.0 المبنية على أندرويد 15.

مواصفات Realme C85 Pro

يأتي هاتف Realme C85 Pro، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.8 بوصة بدقة Full HD+، تبلغ 1080 × 2344 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز وذروة سطوع تصل إلى 4000 شمعة. 

في المقابل، يتمتع هاتف Realme C85 5G، بشاشة من نوع LCD بنفس الحجم 6.8 بوصة، ولكن بدقة HD+ ومعدل تحديث أعلى يصل إلى 144 هرتز.

أما فيما يخص الأداء، يأتي Realme C85 Pro مع معالج كوالكوم Snapdragon 685، مما يجعله جهازا يدعم 4G LTE، بينما يعمل طراز Realme C85 5G بمعالج ميدياتك Dimensity 6300. 

كلا الجهازين يقدمان حتى 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية يمكن توسيعها حتى 24 جيجابايت باستخدام الذاكرة الافتراضية، وحتى 256 جيجابايت من التخزين الداخلي مع إمكانية التوسيع عبر بطاقة microSD.

تتميز السلسلة ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع 45 وات، مما يسمح بشحن سريع خلال فترات قصيرة.

سلسلة Realme C85

يتم تشغيل سلسلة Realme C85، بنظام Android 15 مع واجهة ريلمي Realme UI 6.0، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة مع تحديثات مستقبلية للنظام، أما بالنسبة للكاميرا، فتأتي الهواتف مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

يتمتع هاتفي C85 Pro و C85 5G بالعديد من الميزات الأخرى مثل Wi-Fi 5، وBluetooth 5.0 (في C85 Pro) و Bluetooth 5.3 (في C85 5G)، وGPS، وNFC، ودعم الشريحتين SIM، ومنفذ USB-C، بالإضافة إلى مقاومة للماء وفقا لتصنيف IP69 Pro.

تبلغ أبعاد هاتف Realme C85 Pro حوالي 164.4 × 77.99 × 8.09 ملم والوزن 205 جرام، فيما تبلغ أبعاد هاتف Realme C85 حوالي 164.4 × 77.99 × 8.38 ملم والوزن 215 جرام.

سعر Realme C85 Pro و C85 5G

سلسلة Realme C85 متوفرة في فيتنام باللون البنفسجي والأخضر، مقابل سعر يبدأ من 245 دولار، لطراز Realme C85 Pro بسعة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت.

فيما يبلغ سعر هاتف Realme C85 5G بسعة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت حوالي 290 دولار.

Realme C85 ريلمي Realme C85 Pro

