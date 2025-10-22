قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب والفضة تواصل الهبوط بعد أكبر موجة بيع منذ 12 سنة
المئات يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل..شاهد
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 22-10-2025
عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
اعتقال رجل صدم بسيارته حاجزا أمنيا خارج البيت الأبيض
بإبداع 15 شيفا .. الرمان المنفلوطي يجذب سياح الغردقة
400 قناة فضائية تطلب البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير
"نيويورك تايمز": ترامب يطالب وزارة العدل بتعويض230 مليون دولار عن تحقيقات فيدرالية سابقة
"الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
300 شاحنة مساعدات تستعد لدخول قطاع غزة اليوم
كبير الأثريين: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يحمل بداخله عبقرية المصري |فيديو
تكنولوجيا وسيارات

بكاميرا 200 ميجابكسل| ريلمي تغزو الأسواق بهاتف جديد.. إليك مواصفاته

هاتف GT8
هاتف GT8
لمياء الياسين

كشفت شركة Realme عن طرحها هاتف جديد في الصين إلى جانب طراز Pro الذي طرحته سابقا، وهو هاتف GT8، ورغم أنه لا يحتوي على وحدات كاميرا قابلة للتبديل مثل Pro، إلا أن Realme لا تزال توسع شراكتها مع كاميرا Ricoh GR لتشمل الطراز الأساسي.

مواصفات هاتف GT8 

يتضمن ذلك نفس درجات ألوان أفلام ريكو GR الخمس المميزة، وأطوال بؤرية قابلة للتخصيص (28 مم و40 مم)، وأصوات مصراع فريدة مستوحاة من ريكو GR.

كما يتضمن إعداد كاميرا الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بخاصية تثبيت الصورة البصري (OIS) مع مصفوفة عدسات ريكو GR عالية 7P وخمس طبقات من طلاء فائق الانخفاض في الانعكاس.

هاتف GT8

يأتي هذا الهاتف مزودًا بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5x. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي.

ميزات هاتف GT8 

ويتوفر هاتف GT8 بثلاثة ألوان وهي الأبيض ، والأزرق ، والأخضر ، كل منها يوفر تجربة لمس مميزة. يتميز الطراز الأبيض بزجاج مقاوم لبصمات الأصابع، بينما يستخدم الطراز الأزرق الداكن زجاجًا مُحوّلًا للضوء لمعانًا ناعمًا وحريريًا تحت الضوء. يتميز الطراز الأخضر بغطاء خلفي من الجلد المُعاد تدويره يشبه الورق.

يعمل هاتف GT8 بمعالج Snapdragon 8 Elite، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) LPDDR5X وذاكرة تخزين UFS 4.0 لتوفير سرعة فائقة. كما يحتوي على شريحة رسومات R1 مخصصة تُحسّن أداء الألعاب، بالإضافة إلى نظام تبريد VC بمساحة 7000 مم² للتحكم في درجة الحرارة.

في الواجهة الأمامية، شاشة OLED من نوع BOE Q10+ بدقة 2K، مقاس 6.79 بوصة، مع معدل تحديث 144 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 7000 شمعة. وهي نفس الشاشة المستخدمة في هاتف GT8 Pro.

ويحتوي هاتف GT8 على بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقوة 100 واط. تزعم Realme أن البطارية  تستخدم 15% من السيليكون لعمر أطول. كما يتميز الهاتف بتصنيفات IP68 وIP69 وIP66.

ويعمل هاتف GT8 بنظام Android 16 مع واجهة Realme UI 7، كما يوفر أيضًا Wi-Fi 7، وBluetooth 6.0، وNFC، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة، ومستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية ثلاثي الأبعاد.

التسعير والتوافر

يبدأ سعر GT8 من 2,899 يوان صيني (حوالي 400 دولار أمريكي) لطراز 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، ويصل إلى 4,099 يوان صيني (حوالي 565 دولارًا أمريكيًا) لطراز 16 جيجابايت + 1 تيرابايت.

و إليك قائمة الأسعار الكاملة في الصين:

12 جيجابايت + 256 جيجابايت: 2,899 يوان صيني (~35,850 روبية | ~410 دولارات أمريكية)
16 جيجابايت + 256 جيجابايت: 3,199 يوان صيني (~39,560 روبية | ~450 دولارًا أمريكيًا)
12 جيجابايت + 512 جيجابايت: 3,399 يوان صيني (~42,060 روبية | ~480 دولارًا أمريكيًا)
16 جيجابايت + 512 جيجابايت: 3,599 يوان صيني (~44,560 روبية | ~505 دولار أمريكي)
16 جيجابايت + 1 تيرابايت: 4,099 يوان صيني (~50,750 روبية | ~575 دولارًا أمريكيًا)

شركة Realme هاتف GT8 كاميرا رئيسية الكاميرا الأمامية

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

كوكب الأرض

ناسا بدأت العد التنازلي.. ما موعد نهاية الحياة على كوكب الأرض؟

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

المتهمات

حبس 11 متهمة يمارسن الرذيلة بالدقهلية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يهنئ تاكاياشي بانتخابها أول رئيسة وزراء لليابان.. ويؤكد تطلعه لتطوير الشراكة الاستراتيجية

أرشيفية

الفقي: مصر تملك رصيدا حضاريا ضخما رغم نهب آثارها عبر تاريخها

المساعدات

قيود وعراقيل الاحتلال تعيق دخول المساعدات بالكم الكافي لقطاع غزة

المساعدات

شاحنات المساعدات الإنسانية تتجه لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها غزة

بالصور

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل.. حلوى شتوية لذيذة وغنية بالطاقة

بعد إصابة 18 طالبًا بالجدري المائي في مدرسة بالمنوفية.. أعراض المرض وطرق الوقاية

طريقة عمل البصارة.. أكلة مصرية غنية بالبروتين وسهلة التحضير

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

