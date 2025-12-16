قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد أسرار شخصيته في مسلسل كله بيحب مودي

الفنان محسن منصور
الفنان محسن منصور
أوركيد سامي

كشف الفنان محسن منصور  في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» عن كواليس مشاركته في مسلسل «كله بيحب مودي»، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2026

ويجسد محسن منصور  دور والد الفنانة آيتن عامر ضمن العمل، وهي شخصية تحمل طابعًا إنسانيًا خفيف الظل، وتدخل في العديد من المواقف الكوميدية التي تضفي أجواء من المرح على الأحداث، خاصة في المشاهد التي تجمعه بابنته وبقية أبطال المسلسل.

وأوضح محسن منصور أن الشخصية قريبة من الجمهور وتعكس نموذج الأب البسيط الذي يحاول التعامل مع متغيرات الحياة بأسلوبه الخاص، مشيرًا إلى أن الكوميديا في العمل نابعة من المواقف اليومية ، وهو ما جعله يتحمس للدور منذ قراءة السيناريو.

وأضاف أن التعاون مع فريق العمل، ، كان ممتعًا وساعد على خروج المشاهد بشكل طبيعي وسلس، مؤكدًا أن «كله بيحب مودي» يحمل رسالة اجتماعية في إطار كوميدي خفيف يناسب جميع أفراد الأسرة.

يُذكر أن مسلسل «كله بيحب مودي» يضم نخبة من النجوم، ويعتمد على الكوميديا الاجتماعية التي تناقش العلاقات الأسرية بشكل بسيط وقريب من الواقع.

ويُعد مسلسل «كله بيحب مودي» من الأعمال الدرامية المنتظرة، وهو من إخراج أحمد شفيق وتأليف أيمن سلامة، ويضم نخبة كبيرة من نجوم الفن، على رأسهم ياسر جلال، ميرفت أمين، آيتن عامر، ريهام الشناوي، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين

محسن منصور

