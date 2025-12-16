قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تلميذ يـ.قتل طفل ويصيب الحارس.. تفاصيل حادث طعن في مدرسة بموسكو
ترامب يطالب بتعويض 10 مليارات دولار من «بي بي سي» بتهمة التشهير
الصحة عن الإصابات التنفسية: هذه الحالات تحتاج إلى الحجز في المستشفيات
ترامب يبدي استياءه من اغتيال إسرائيل لقائد حماس.. فلماذا الآن؟
جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
رئيس الوزراء يشاهد فيلمًا تسجيليًا ويفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية
الدفاع المدني بغزة: الوضع الإنساني صعب وحالة انهيار شبه كاملة جراء المنخفض الجوي
عودة الصدام القاري بعد 33 عامًا.. نهائي كأس العرب يجمع آسيا وأفريقيا من جديد
يمثل أفضل ما في بلدنا.. رئيس الوزراء الأسترالي يزور بطل شاطئ بوندي| فيديو
وزير الإنتاج الحربي: مصنع للمحركات الكهربائية بالشراكة مع شركة سويسرية
أخبار العالم

يمثل أفضل ما في بلدنا.. رئيس الوزراء الأسترالي يزور بطل شاطئ بوندي| فيديو

محمد على

زار رئيس الوزراء الأسترالي بطل حادثة التصدي لمسلح واقعة إطلاق النار في شاطئ بوندي، أحمد الأحمد، في المستشفى اليوم، الثلاثاء، مشيداً بجهوده لمخاطرته بحياته لوقف أعنف هجوم مسلح تشهده البلاد منذ عقود.

وقتل أب وابنه 15 شخصاً في شاطئ بوندي يوم الأحد، مستهدفين مهرجاناً يهودياً كان يصادف بداية عيد حانوكا.

وأظهرت لقطات مصورة أحمد الأحمد، بائع الفاكهة، وهو ينحني بين السيارات المتوقفة أثناء إطلاق النار، ثم انتزع مسدساً من يد أحد المهاجمين.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، بعد زيارة قام بها إلى سرير أحمد المصاب بضمادات كثيفة: "كان يحاول الحصول على فنجان من القهوة، ووجد نفسه في لحظة يتم فيها إطلاق النار على الناس أمامه".

وأضاف ألبانيز: "قرر اتخاذ إجراء، وشجاعته مصدر إلهام لجميع الأستراليين".

أُصيب أحمد بعدة رصاصات في كتفه بعد اشتباكه مع أحد المسلحين.

وقال ألبانيز إنه سيخضع لعملية جراحية أخرى يوم الأربعاء.


يمثل أفضل ما في بلدنا

وقال رئيس الوزراء: "في لحظة شهدنا فيها ارتكاب الشر، يبرز (أحمد) كمثال على قوة الإنسانية. نحن بلد شجاع، وأحمد الأحمد يمثل أفضل ما في بلدنا".

وشكر أحمد، وهو طريح الفراش وبأنابيب في أنفه،  المتمنين له الشفاء باللغة العربية في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الثلاثاء.

وقال: "أنا أقدر جهود الجميع".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الأب لطفلين قدم إلى أستراليا من سوريا قبل نحو 10 سنوات.

وصرحت والدته لمحطة ABC الأسترالية بأنها ظلت "تلوم نفسها وتبكي" عندما تلقت مكالمة تفيد بأن ابنها قد أصيب برصاصة في "حادث".

وأضافت: "لقد رأى أنهم يموتون، وأن الناس يفقدون أرواحهم، وعندما نفدت ذخيرة ذلك الرجل، أخذها منه، لكنه أصيب"، 

وتابعت: "ندعو الله أن ينقذه".

حظي أحمد بدعم عالمي واسع، بما في ذلك من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشاد بشجاعته المذهلة.

جمع موقع لجمع التبرعات عبر الإنترنت أكثر من 1.9 مليون دولار أسترالي (1.2 مليون دولار أمريكي) كتبرعات لتغطية نفقات علاج أحمد.

رئيس الوزراء الأسترالي بطل شاطئ بوندي أحمد الأحمد

