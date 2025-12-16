قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة المتهمين بالتعدي على مشرفة باص مدرسة في العمرانية للمحاكمة وذلك بعد ساعات من إخلاء سبيلهما بكفالة على ذمة القضية.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، بشأن تضرر إحدى السيدات من قيام ولي أمر إحدى الطالبات بالمدرسة محل عملها بالتعدى عليها، على خلفية خلافات متعلقة بنجلته.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى ورد بلاغ إلى قسم شرطة العمرانية من مشرفة باص بإحدى المدارس الخاصة، مصابة بخدوش وكدمات متفرقة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، أفادت خلاله بتعرضها للاعتداء بالسب والضرب من قبل أحد الأشخاص وزوجته، وليى أمر إحدى الطالبات بالمدرسة محل عملها، والمقيمين بدائرة القسم.

وبسؤال وليى الأمر ومواجهتهما، أقرا بحدوث مشاجرة مع الشاكية بسبب قيامها بتوبيخ كريمتهما داخل باص المدرسة دون مبرر، على حد قولهما.