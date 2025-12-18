قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم

أسعار العملات الأجنبية في مصر
أسعار العملات الأجنبية في مصر
علياء فوزى

صعدت أسعار العملات الاجنبية علي مدار تعاملات الأسبوع في مصر.

يستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر خلال مستهل اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر  اليوم الخميس 18-12-2025:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري  اليوم الخميس 18-12-2025:

سعر الشراء: 47.54 جنيه.

سعر البيع: 47.64 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 18-12-2025:

سعر الشراء: 31.43 جنيه.

سعر البيع: 31.61 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس 18-12-2025:

سعر الشراء: 34.46 جنيه.

سعر البيع: 34.63 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الخميس 18 -12-2025:

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 18-12-2025:

سعر الشراء: 55.64 جنيه.

سعر البيع: 55.98 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري  اليوم الخميس 18-12-2025:

سعر الشراء: 63.28 جنيه.

سعر البيع: 63.96 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 18-12-2025:

سعر الشراء: 59.52 جنيه.

سعر البيع: 59.93 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس 18-12-2025:

سعر الشراء: 7.44 جنيه.

سعر البيع: 7.49 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري  اليوم الخميس 18-12-2025:

سعر الشراء: 5.08 جنيه.

سعر البيع: 5.12 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري  اليوم الخميس 18-12-2025:

سعر الشراء: 4.64 جنيه.

سعر البيع: 4.67 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الخميس 18-12-2025:

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 18-12-2025:

سعر الشراء: 6.74 جنيه.

سعر البيع: 6.76 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 18-12-2025:

سعر الشراء: 30.55 جنيه.

سعر البيع: 30.83 جنيه. 

