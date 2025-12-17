قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم

محمد صبيح

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر على مدار تعاملات الأسبوع الجاري ليسجل نحو 47.58 جنيه مقارنة 47.48 جنيه سعر مستهل تعاملات الأحد الماضي.

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، في بنوك القطاع الخاص والعام، وفقًا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (التنمية الصناعية، الأهلي المتحد) لحوالي 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، العربي الأفريقي، أبوظبي الأول،  إتش إس بي سي HSBC، بنك الشركة المصرفية، الأهلي الكويتي  لنحو 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك (الأهلي المصري، مصر، ،  المصرف المتحد، (فيصل الإسلامي، المصرف العربي، الإسكندرية، المصري الخليجي، التجاري الدولي CIB ) لنحو  47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (كريدي أجريكول، نكست، قطر الوطني، التعمير والإسكان) لنحو  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( قناة السويس، أبوظبي التجاري، البركة)  لنحو 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الكويت الوطني، العقاري المصري العربي) حوالي  47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ميد بنك نحو 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع. 

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الإمارات دبي الوطني، القاهرة) لنحو  47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك تنمية الصادرات ليسجل  47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي نحو 47.53 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع. 

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء

47.57 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء

47.50 جنيه للبيع.

شهدت أسعار الدولار في مصر علي مدار الأشهر الماضية حالة من التذبذب بين الصعود والتراجع بشكل طفيفا.

