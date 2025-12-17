سعر الدولار في مصر بختام اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الدولار في مصر، صعودا بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وتشهد العملة الخضراء حالة من التذبذب بين صعود وتراجع طفيف على مدار الأشهر الأخيرة.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، في بنوك القطاع الخاص والعام، وفقًا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (التنمية الصناعية، الأهلي المتحد) لحوالي 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، العربي الأفريقي، أبوظبي الأول، إتش إس بي سي HSBC، بنك الشركة المصرفية، الأهلي الكويتي لنحو 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك (الأهلي المصري، مصر، المصرف المتحد، (فيصل الإسلامي، المصرف العربي، الإسكندرية، المصري الخليجي، التجاري الدولي CIB ) لنحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (كريدي أجريكول، نكست، قطر الوطني، التعمير والإسكان) لنحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( قناة السويس، أبوظبي التجاري، البركة) لنحو 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الكويت الوطني، العقاري المصري العربي) حوالي 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ميد بنك نحو 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الإمارات دبي الوطني، القاهرة) لنحو 47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك تنمية الصادرات ليسجل 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي لنحو 47.53 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء

47.57 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء

47.50 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

47.58 جنيه.