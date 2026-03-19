زواج أحمد رمزي وتارا عبود في الحلقة الأخيرة من مسلسل «فخر الدلتا»

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل «فخر الدلتا» تطورًا لافتًا تمثل في زواج بطلي العمل أحمد رمزي وتارا عبود، ليُسدل الستار على الأحداث بنهاية سعيدة لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، حيث يتناول رحلة البطل بين أحلامه وطموحاته، إلى جانب التحديات التي يواجهها بعد انتقاله إلى القاهرة، في إطار مليء بالمواقف الطريفة والإنسانية التي ميزت العمل.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، من بينهم تارا عبود، وحنان سليمان، وكمال أبو رية، وعلي السبع، وأحمد عصام السيد، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب، الذين قدموا أداءً ساهم في نجاح العمل وانتشاره بين المشاهدين.