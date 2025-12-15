قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال ساعات
تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية "القديس أثناسيوس الرسولي الإكليريكية"
هل البكاء على الميت أمام قبره يعذبه؟.. الإفتاء توضح الحقيقة
وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم
مصرع 17 شخصا في كولومبيا إثر سقوط حافلة طلابية
مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر
تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق
ما حكم نسيان المصلي ركعة وتذكرها بعد انصرافه؟.. اعرف رأي الدين
اشتباكات على الحدود اللبنانية السورية
عاكس شقيقته.. طالب يطعن شابا في بورسعيد
رغم مرور 50 عاما.. طلاب يمنيون يفاجئون معلمهم المصري
اقتصاد

تباينت أسعار العملات الأجنبية في مصر، مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، فتراجع سعر الدولار 11 قرشا، وارتفع اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر خلال مستهل اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر  اليوم الإثنين 15 -12-2025:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 15 -12-2025:

سعر الشراء: 47.45 جنيه.

سعر البيع: 47.55 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 15 -12-2025:

سعر الشراء: 31.47 جنيه.

سعر البيع: 31.74 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 15 -12-2025:

سعر الشراء: 34.39 جنيه.

سعر البيع: 34.57 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر  اليوم الإثنين 15 -12-2025:

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 15 -12-2025:

سعر الشراء: 55.61 جنيه.

سعر البيع: 55.86 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 15 -12-2025:

سعر الشراء: 63.31 جنيه.

سعر البيع: 63.71 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 15 -12-2025:

سعر الشراء: 59.58 جنيه.

سعر البيع: 59.87 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 15 -12-2025:

سعر الشراء: 7.44 جنيه.

سعر البيع: 7.47 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 15 -12-2025:

سعر الشراء: 5.10 جنيه.

سعر البيع: 5.14 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم الإثنين 15 -12-2025:

سعر الشراء: 4.67 جنيه.

سعر البيع: 4.72 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين 15 -12-2025:

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 15 -12-2025:

سعر الشراء: 6.72 جنيه.

سعر البيع: 6.74 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 15 -12-2025:

سعر الشراء: 30.39 جنيه.

سعر البيع: 30.58 جنيه. 

