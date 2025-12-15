قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

رنا عصمت

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

طريقة عمل سلطة البنجر ..

 المكونات:

2 حبة بنجر مسلوق ومقطع مكعبات

1 بصلة صغيرة مقطعة شرائح

عصير ليمونة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة خل (اختياري)

بقدونس أو شبت للتزيين

 طريقة التحضير:

1 نقشر البنجر المسلوق ونقطعه مكعبات.

2 نضيف البصل ونقلبهم مع بعض.

3 نضيف عصير الليمون، زيت الزيتون، الملح والفلفل (والخل لو حابة).

4 نقلب السلطة كويس لحد ما النكهات تمتزج.

5 نزين بالبقدونس أو الشبت وتقدم باردة .

 فوائد سريعة:

- بتنقي الدم

- مفيدة للقلب

- غنية بالفيتامينات والمعادن

