قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر ..
المكونات:
2 حبة بنجر مسلوق ومقطع مكعبات
1 بصلة صغيرة مقطعة شرائح
عصير ليمونة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
ملعقة صغيرة خل (اختياري)
بقدونس أو شبت للتزيين
طريقة التحضير:
1 نقشر البنجر المسلوق ونقطعه مكعبات.
2 نضيف البصل ونقلبهم مع بعض.
3 نضيف عصير الليمون، زيت الزيتون، الملح والفلفل (والخل لو حابة).
4 نقلب السلطة كويس لحد ما النكهات تمتزج.
5 نزين بالبقدونس أو الشبت وتقدم باردة .
فوائد سريعة:
- بتنقي الدم
- مفيدة للقلب
- غنية بالفيتامينات والمعادن