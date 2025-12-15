مروحيات الاحتلال تجدد إطلاق النار على مدينة رفح بغزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن علام فلسطيني، قال إن مروحيات جيش الاحتلال تجدد إطلاق النار على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.



وفي وقت سابق ناقش برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، قضايا سياسية وإنسانية ذات صلة بالأوضاع العالمية.

وتطرقت الحلقة إلى دعم الولايات المتحدة لأحزاب اليمين الأوروبية، وتأثير ذلك المحتمل على إعادة تشكيل التحالفات السياسية داخل القارة، في ظل استراتيجية الأمن القومي الجديدة لإدارة ترامب، والتي تضمنت انتقادات حادة لأوروبا وتوقعات بزوال مكانتها الحضارية خلال العقدين المقبلين.

وأشار خبراء ومحللون إلى أن واشنطن قد تسعى لدعم هذه الأحزاب لتمكينها من الوصول إلى السلطة، وهو ما تناولته صحيفة الجارديان البريطانية في مقالها الأخير الذي طرح تساؤلات حول محاولات الولايات المتحدة التأثير في الأنظمة الأوروبية وأسباب ذلك.

كما سلطت الحلقة الضوء على الأوضاع الإنسانية في غزة، لا سيما ارتفاع حالات بتر الأطراف بين الأطفال نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية، وأظهرت التقارير الأممية أن غزة أصبحت موطنًا لأكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 5 آلاف حالة تعرضت لبتر الأطراف، بينهم نحو 25% من الأطفال، ما يثير تساؤلات حول كيفية تعامل جيل كامل بلا أطراف مع المستقبل والتحديات الحياتية والاجتماعية.

واختتمت الحلقة بطرح أسئلة حاسمة: هل يؤدي دعم الولايات المتحدة لأحزاب اليمين في أوروبا إلى إعادة تشكيل التحالفات السياسية داخل القارة؟ وكيف سيتعامل جيل أطفال غزة المبتورين مع المستقبل في ظل هذه الظروف الصعبة؟