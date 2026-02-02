مدير عام الطب العلاجي تتفقد مستشفى أجا ويشدد على متابعة سير العمل بالأقسام

تفقدت الدكتورة رباب الدمناوي مدير عام الطب العلاجي بالدقهلية، يرافقها الدكتور جابر مدير إدارة المستشفيات، وفريق من إدارة الطب العلاجي، مستشفى أجا، وذلك للوقوف على سير العمل ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وشملت الزيارة المرور على عدد من الأقسام الحيوية داخل المستشفى، حيث جرى تفقد العناية العامة للاطمئنان على حالة المرضى ومستوى الرعاية المقدمة، ومتابعة انتظام العمل بقسم الأطفال، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريضية، إلى جانب المرور على قسم المناظير ومراجعة آليات العمل به، فضلًا عن تفقد قسم الاستقبال لمتابعة حركة دخول المرضى وسير إجراءات تقديم الخدمة.



كما استكمل فريق المرور جولته بتفقد الصيدليات المختلفة، بما في ذلك صيدليات النفقة والتأمين، حيث تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومراجعة آليات الصرف، إلى جانب المرور على وحدة الكلى ومخزن الكلى للاطمئنان على جاهزية الوحدة وتوافر المستلزمات اللازمة. وشمل التفقد كذلك المشرحة، والمطبخ، ووحدة التعقيم، والعيادات الخارجية، وعيادات الأسنان، وبنك الدم، ومنطقة الاستقبال، لمتابعة انتظام العمل والالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى.



وقبل ختام الزيارة، عقدت الدكتورة رباب الدمناوي اجتماعًا مع هيئة التمريض بالمستشفى، بحضور أميمة صبحي مدير إدارة التمريض بمديرية الصحة، حيث جرى مناقشة احتياجات التمريض، والاستماع إلى ملاحظاتهم، ومراجعة خطة العمل بالمستشفى، والتأكيد على أهمية دعم الفرق التمريضية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في منظومة تقديم الخدمة الصحية.



وأكدت الدكتورة رباب الدمناوي خلال الزيارة أن الجولات الميدانية تستهدف المتابعة المباشرة لسير العمل داخل المستشفيات، ورصد الملاحظات على أرض الواقع، والعمل على تلافي أية معوقات بشكل فوري، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مشيرة إلى أن دعم الفرق الطبية والتمريضية وتوفير بيئة عمل مناسبة يأتي ضمن أولويات المرحلة الحالية.