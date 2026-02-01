مشادة على أولوية المرور تتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخرين بإستخدام أسلحة بيضاء بالدقهلية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليهما (مقيمان بدائرة مركز شرطة شربين) وبسؤالهما قررا أنه حال تواجدهما بأحد المواقف بالدقهلية قام "3 أشخاص" بالتعدى عليهما بالسب والضرب والتلويح بأسلحة بيضاء "دون حدوث إصابات" على إثر مشادة كلامية بينهم حول أولوية المرور.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم (3 أشخاص ، مقيمين بدائرة مركز شرطة شربين) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السلاح الأبيض الذى كان بحوزته ، وأضاف الآخران بتخلصهما من الأسلحة البيضاء التى كانت بحوزتهما بإلقائها بأحد المصارف المائية عقب علمهما بتداول المقطع المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.






