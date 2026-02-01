قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

دار الإفتاء تنظم ندوة حول شهر شعبان واستقبال رمضان في مكتبة مصر العامة بالزاوية

ندوة حول شهر شعبان واستقبال رمضان
ندوة حول شهر شعبان واستقبال رمضان
أحمد سعيد

نظمت دار الإفتاء، سابع فعاليات التعاون المشترك مع وزارة الثقافة، وذلك تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين الجانبين لتقديم أنشطة دينية وثقافية تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الإيجابية في إطار حرص الدولة على بناء الإنسان بناءً متكاملًا يقوم على الوعي والمعرفة، وانطلاقًا من أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة بما يحقق صالح الوطن والمواطن.

وجاءت هذه الفعالية في مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، حيث عقد لقاء عام مفتوح بعنوان: “شهر شعبان واستقبال شهر رمضان المبارك”. 

ندوة حول شهر شعبان واستقبال رمضان في مكتبة مصر العامة بالزاوية

وحضر عدد من رواد المكتبة وأهالي المنطقة، وبمشاركة كل من الشيخ حسن أنور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والشيخ عبدالرحمن شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فيما تولى تنسيق اللقاء الدكتور سعد عبدالموجود، مدير مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، وذلك في أجواء تفاعلية اتسمت بالحوار المباشر وتبادل الرؤى والأسئلة بين المحاضرين والحضور.

وتناول اللقاء الحديث عن فضل شهر شعبان ومكانته في الإسلام، وكونه محطة إيمانية مهمة للاستعداد لشهر رمضان المبارك، من خلال التهيئة الروحية والنفسية، والحرص على الإكثار من الطاعات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة ببعض العبادات، إلى جانب بيان أبرز الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام والعبادات في الشهر الكريم.

كما خصص جزء من اللقاء لاستقبال أسئلة الحضور ومناقشة استفساراتهم التي تدور حول شهر شعبان واستقبال رمضان، حيث تم الرد عليها بأسلوب مبسط وواضح يراعي احتياجات الجمهور ويعزز الفهم الصحيح للأحكام الشرعية، ويؤكد على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها، وأهمية الاعتدال في الفهم والتطبيق.

وأكد المحاضران خلال الندوة على الدور المحوري الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في نشر الفكر الوسطي ومواجهة الأفكار المتشددة أو المغلوطة، مشيرين إلى ضرورة الاستعداد لشهر رمضان بالعمل الصالح، وتعميق القيم الأخلاقية، وتعزيز روح التكافل والتراحم داخل المجتمع.

كما أشارا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات الدينية والثقافية في الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، لافتين إلى أن مكتبات مصر العامة تمثل منصات ثقافية مهمة لاحتضان مثل هذه الفعاليات التوعوية التي تقرّب الخطاب الديني من المواطنين وتربطه بقضايا حياتهم اليومية.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات المشتركة التي تنفذها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع وزارة الثقافة في عدد من المحافظات، ضمن خطة شاملة تهدف إلى توسيع نطاق التوعية الدينية، وتأكيد دور مؤسسات الدولة في خدمة المجتمع، وبناء إنسان واعٍ قادر على الإسهام الإيجابي في نهضة الوطن.

شهر شعبان واستقبال شهر رمضان شهر شعبان استقبال شهر رمضان دار الإفتاء الإفتاء

