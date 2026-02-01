قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضوى الشربيني: بصلي ويحضر لبرنامجي في رمضان| خاص
ركود أم ارتفاع.. ماذا ينتظر السوق العقاري الفترة المقبلة؟| برلماني يجيب
شيخ الأزهر يعلن قرارات هيئة كبار العلماء بشأن حقوق المرأة ويحذر من العنف ضدها
ملك قورة: ابنة أختي مريم تحمل اسمي ولا تفكر في العودة للتمثيل
عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية
رئيس المجالس الطبية لـ «صدي البلد»: وداعاً لتأخر قرارات نفقة الدولة والخطابات الإدارية
لاتهامه بهتك عرض 4 تلاميذ .. الإعدام شنقًا لجنايني مدرسة دولية بالإسكندرية
استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل 2026.. رابط رسمي
شيخ الأزهر يدعو لتيسير الزواج وعودته إلى صورته البسيطة وفقا لفلسفة الإسلام
تباين مؤشرات البورصة في ختام الأحد.. صعود الأسهم الصغيرة وتراجع الثلاثيني
أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد انضمامه لبرشلونة
مفاوضات جادة بين الهلال والاتحاد لضم بنزيمة قبل إغلاق الميركاتو الشتوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فضل ليلة النصف من شعبان وموعدها.. الإفتاء توضح

فضل ليلة النصف من شعبان وموعدها
فضل ليلة النصف من شعبان وموعدها
شيماء جمال

فضل ليلة النصف من شعبان.. بدأ العد التنازلى لليلة النصف من شعبان، هذه الليلة المباركة التي خصّها الله تعالى بفضل عظيم.

موعد ليلة النصف من شعبان

تبدأ لليلة النصف من شعبان عام 2026، مع غروب شمس يوم الإثنين 2 فبراير 2026م (14 شعبان) وتنتهي عند فجر يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026م (15 شعبان).

وسميت هذه الليلة بليلة النصف من شعبان لوقوعها في منتصف الشهر الهجري.

فضل ليلة النصف من شعبان

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن ليلة النصف من شعبان من الليالي المباركة، لما تحمله من معانٍ إيمانية ودلالات رحمانية.

وأشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل هذه الليلة بقوله «إن الله تعالى ليطَّلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مُشاحن»

ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله : «إذا كانت ليلة النصف من شعبان، اطلع الله إلى خلقه، فيغفر للمؤمنين، ويُملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه»، 

وهذه الأحاديث تدل على سعة مغفرة الله تعالى في هذه الليلة المباركة، وفتح أبواب التوبة والصفح لعباده.

وشددت على أن المغفرة الإلهية في هذه الليلة ترتبط بصفاء القلوب وسلامة الصدور، حيث يُحرم منها المشرك وصاحب الشحناء والحقد، في دعوة صريحة إلى تطهير النفس من الأحقاد، والإقبال على الله بقلوب خالصة.

واستشهدت بقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 110]، مؤكدة أن الله سبحانه وتعالى سمّى نفسه الغفور، وجاء الوصف بصيغة المبالغة دلالة على عظيم رحمته، ومغفرته للذنوب مهما كثرت، ومحو الخطايا مهما عظمت.


وأوضحت أنه ورد في الحديث القدسي ما يبيّن سعة رحمة الله تعالى، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الشيطان قال: وعزتك يا رب، لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني»، وهو ما يؤكد أن باب التوبة مفتوح، وأن رحمة الله سبقت غضبه، خاصة في المواسم المباركة التي من بينها ليلة النصف من شعبان.

وأكدت أن هذه الليلة تمثل فرصة عظيمة للإكثار من الاستغفار، وتجديد التوبة، وإصلاح القلوب، والإقبال على الله تعالى، طمعًا في مغفرته ورضوانه.

أشخاص لا يغفر لهم ليلة النصف من شعبان

قال الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية الأسبق، ان تعظيمُ الله تعالى لليلة النصف من شعبان يكون باطلاعِه تعالى على خلقه؛ لتنزلَ عليهم رحمتُه ومغفرتُه، كما أخبرنا رسولُ الله ﷺ: «إن اللهَ ليطلعُ في ليلةِ النصفِ من شعبان فيغفرُ لجميعِ خلقه إلا لمشركٍ أو مشاحن». (سنن ابن ماجه).

وبين ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استثنى المغفرة المنزلة في تلك الليلة من: المشركَ والمشاحنَ، وتقع الشحناء غالبًا بسبب النفس الأمارة بالسوء التي تؤذي الناس، فتفسد الودَّ والوئامَ القائمَ بينهم. وقد نصح النبي ﷺ المسلمين بالابتعاد كلَّ البعد عن كل ما قد يؤدي إلى بث الفرقة والشحناء بين الناس، فقال: «لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبعْ بعضُكم على بيعِ بعض، وكونوا عبادَ الله إخوانًا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يحقره. التقوى هاهنا» — ويشير إلى صدره ثلاث مرات — «بحسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كلُّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ: دمُه، ومالُه، وعِرضُه». (صحيح مسلم).

ولا يخفى أننا أحوجُ ما نكون في هذه الأيام إلى التأكيد على قيمة رفع التشاحن والسعي لإصلاح ذات البين؛ لنستقبل رمضانَ بنفوسٍ صافية، وروحٍ عالية، وأعمالٍ متقبَّلة. فلا تُفوِّتَنَّكم هذه النفحات.

وأضاف قائلا: أيها المسلمُ الحريصُ على رضا ربِّه: أصلحْ ذاتَ بينك حتى يقبلك الله تعالى.

فضل ليلة النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان موعد ليلة النصف من شعبان أشخاص لا يغفر لهم ليلة النصف من شعبان شعبان النصف من شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

الزمالك

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

ترشيحاتنا

النائبة سميرة الجنانيني

برلمانية: تعديل قانون الخدمة العسكرية يواكب مستجدات العصر ويعزز الردع والعدالة

حماية المستهلك

احذر.. عقوبات رادعة تنتظر من يخفي بيانات السلع والخدمات وفقا للقانون

وزيرة التخطيط

التخطيط: نستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لأكثر من 70% بحلول 2030.. نواب: حوكمة الاستثمارات وتنويع التمويل يدعمان رؤية مصر والتنمية المستدامة

بالصور

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد