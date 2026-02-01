فضل ليلة النصف من شعبان وموعدها.. الإفتاء توضح

فضل ليلة النصف من شعبان.. بدأ العد التنازلى لليلة النصف من شعبان، هذه الليلة المباركة التي خصّها الله تعالى بفضل عظيم.

موعد ليلة النصف من شعبان

تبدأ لليلة النصف من شعبان عام 2026، مع غروب شمس يوم الإثنين 2 فبراير 2026م (14 شعبان) وتنتهي عند فجر يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026م (15 شعبان).

وسميت هذه الليلة بليلة النصف من شعبان لوقوعها في منتصف الشهر الهجري.

فضل ليلة النصف من شعبان

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن ليلة النصف من شعبان من الليالي المباركة، لما تحمله من معانٍ إيمانية ودلالات رحمانية.

وأشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل هذه الليلة بقوله «إن الله تعالى ليطَّلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مُشاحن»

ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله : «إذا كانت ليلة النصف من شعبان، اطلع الله إلى خلقه، فيغفر للمؤمنين، ويُملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه»،

وهذه الأحاديث تدل على سعة مغفرة الله تعالى في هذه الليلة المباركة، وفتح أبواب التوبة والصفح لعباده.

وشددت على أن المغفرة الإلهية في هذه الليلة ترتبط بصفاء القلوب وسلامة الصدور، حيث يُحرم منها المشرك وصاحب الشحناء والحقد، في دعوة صريحة إلى تطهير النفس من الأحقاد، والإقبال على الله بقلوب خالصة.

واستشهدت بقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 110]، مؤكدة أن الله سبحانه وتعالى سمّى نفسه الغفور، وجاء الوصف بصيغة المبالغة دلالة على عظيم رحمته، ومغفرته للذنوب مهما كثرت، ومحو الخطايا مهما عظمت.



وأوضحت أنه ورد في الحديث القدسي ما يبيّن سعة رحمة الله تعالى، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الشيطان قال: وعزتك يا رب، لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني»، وهو ما يؤكد أن باب التوبة مفتوح، وأن رحمة الله سبقت غضبه، خاصة في المواسم المباركة التي من بينها ليلة النصف من شعبان.

وأكدت أن هذه الليلة تمثل فرصة عظيمة للإكثار من الاستغفار، وتجديد التوبة، وإصلاح القلوب، والإقبال على الله تعالى، طمعًا في مغفرته ورضوانه.

أشخاص لا يغفر لهم ليلة النصف من شعبان

قال الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية الأسبق، ان تعظيمُ الله تعالى لليلة النصف من شعبان يكون باطلاعِه تعالى على خلقه؛ لتنزلَ عليهم رحمتُه ومغفرتُه، كما أخبرنا رسولُ الله ﷺ: «إن اللهَ ليطلعُ في ليلةِ النصفِ من شعبان فيغفرُ لجميعِ خلقه إلا لمشركٍ أو مشاحن». (سنن ابن ماجه).

وبين ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استثنى المغفرة المنزلة في تلك الليلة من: المشركَ والمشاحنَ، وتقع الشحناء غالبًا بسبب النفس الأمارة بالسوء التي تؤذي الناس، فتفسد الودَّ والوئامَ القائمَ بينهم. وقد نصح النبي ﷺ المسلمين بالابتعاد كلَّ البعد عن كل ما قد يؤدي إلى بث الفرقة والشحناء بين الناس، فقال: «لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبعْ بعضُكم على بيعِ بعض، وكونوا عبادَ الله إخوانًا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يحقره. التقوى هاهنا» — ويشير إلى صدره ثلاث مرات — «بحسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كلُّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ: دمُه، ومالُه، وعِرضُه». (صحيح مسلم).

ولا يخفى أننا أحوجُ ما نكون في هذه الأيام إلى التأكيد على قيمة رفع التشاحن والسعي لإصلاح ذات البين؛ لنستقبل رمضانَ بنفوسٍ صافية، وروحٍ عالية، وأعمالٍ متقبَّلة. فلا تُفوِّتَنَّكم هذه النفحات.

وأضاف قائلا: أيها المسلمُ الحريصُ على رضا ربِّه: أصلحْ ذاتَ بينك حتى يقبلك الله تعالى.