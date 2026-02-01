خلال 5 أيام.. طريقة استرداد مقدم جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 7

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن طريقة استرداد مقدم جدية الحجز سكن لكل المصريين 7 بعد إعلان النتائج وبدء وزارة الإسكان في ارسال رسائل للمقبولين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي في طرح سكن لكل المصريين 7 ،اما المتقدمين الذين لم تنطبق عليهم الشروط فيمكنهم استرداد مقدم جدية الحجز والحصول على المبلغ المدفوع.

موعد استرداد مقدم حجز سكن لكل المصريين 7

 

ووفقًا للمعلن من قبل وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في حال لم يحالفك الحظ ولم تخصص وحدة سكنية لك سواء لعدم انطباق الشروط بعد المراجعة أو لعدم الفوز في (الحجز الإلكتروني)، سيتمّ إتاحة تقديم طلب على الموقع الإلكتروني لاسترداد مبلغ مقدم الحجز بعد خصم رسوم التسجيل، وتنفيذ الطلب خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ورد المبلغ


خطوات استرداد مقدم جدية حجز سكن لكل المصريين 7

-الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي  ودعم التمويل العقاري.. اضغط هنا 

-تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

-اختيار خدمة استرداد مقدم الدفع من القائمة الرئيسية.

-الموافقة على الإقرار الإلكتروني الظاهر في الصفحة.

-تلقي رسالة نصية على الهاتف المحمول تفيد بموعد ومكان استلام المبلغ.

-التوجه إلى أقرب مكتب بريد ومعك صورة البطاقة الشخصية لاستلام المبلغ نقدا.

طرق استرداد مقدم الحجز شقق الإسكان 2026 

ينبغي على المواطن رفع طلب استرداد مقدم الحجز على موقع صندوق الإسكان الإجتماعي ، ولضمان أن تتم عملية الاسترداد بشكل صحيح، يجب إدخال الرقم القومي وكلمة السر الخاصةبالمواطن، وهي نفس البيانات التي استخدمها أثناء عملية التقديم.

بعد تسجيل الدخول، يمكنه اختيار استرداد مقدم الدفع، ثم الموافقة على الإقرار الموجودبالصفحة وهو إجراء ضروري لاستكمال الطلب، وسيتم رد المبلغ بإحدى الطرق التالية:

  • في حالة الدفع النقدي عبر فوري، سيتم إرسال رسالة نصية (SMS) وبريدإلكتروني إلى المواطن يحتويان على كود الاسترداد، وهذا الكود يظل صالحًا لمدة شهر،وخلال هذه الفترة يمكنه التوجه إلى أي فرع من فروع فوري بلس لاستلام المبلغ بكلسهولة.
  • في حالة الدفع باستخدام البطاقة البنكية، فسيتم تحويل المبلغ تلقائيًا إلى نفسالبطاقة التي استخدمها عند التقديم، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.
  • في حالة الدفع عن طريق التحويل البنكي، فسيتم إعادة المبلغ إلى نفسالحساب الذي تم التحويل منه، وبالعملة التي استخدمتها أثناء الدفع

طريقة استرداد مقدم جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 7


و تتمثل طريقة استرداد مقدم جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 7 في:

-الدخول على الموقع الإلكتروني.

-اختيار خدمة استرداد مقدم الدفع.

-الموافقة على الإقرار الإلكتروني.

-انتظار رسالة توضح موعد ومكان صرف المبلغ.


وفي حالة سداد مقدم جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 7 إليكترونيا سيتم رد المبلغ تلقائيًاإلى الحساب أو البطاقة المستخدمة.

