تفاصيل الفائزين بسكن لكل المصريين 7

سكن لكل المصريين 7.. يبحث عدد كبير من المواطنون عن اسماء الفائزين بوحدات سكن لكل المصريين 7، والتي أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعمل على الانتهاء من التحديد المبدئي لأولويات العملاء المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7 للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وأوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سيتم إرسال رسائل نصية اليوم 26 يناير 2026 لجميع المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن الإعلان تتضمن الموقف المبدئي للأولوية مقارنة بعدد الوحدات المطروحة بكل مشروع وذلك للمشروعات التي تجاوز فيها عدد المتقدمين عدد الوحدات المتاحة بينما سيتم اعتبار جميع المتقدمين داخل الأولوية مبدئيا في المشروعات التي يوجد بها فائض وحدات.

وأشارت إلى أن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7 تم طرحه خلال الفترة من 28 يوليو 2025 حتى 28 أغسطس 2025 وتم مد فترة التقديم حتى 28 سبتمبر 2025 لبعض الفئات كما تم طرح كراسة شروط أخرى خلال الفترة من 28 يوليو 2025 حتى 30 أكتوبر 2025 وتم مدها حتى 2 ديسمبر 2025 للمتقدمين بالمحافظات.

وأكدت أن موقف الأولويات المعلن هو موقف مبدئي يتم تحديده وفقا للبيانات المسجلة من العملاء المتقدمين على أن يتم إعلان الموقف النهائي بالقبول أو الرفض بعد الانتهاء من فرز الطلبات ومراجعة قواعد البيانات المتكاملة للدولة بشأن عدم سبق الاستفادة أو التملك أو تجاوز الدخل وانطباق شروط كراسة الشروط.

وأضافت أنه سيتم إرسال رسالة نصية أخرى تتضمن الموقف النهائي للأولوية وتاريخ بدء سداد الأقساط ربع السنوية للمتقدمين على وحدات تحت الإنشاء بينما سيتم البدء في إجراءات الاستعلام الميداني للمشروعات الجاهزة للتسليم بعد تحديد الموقف النهائي للعملاء.

ترتيب الأولويات بالمشروعات

المشروعات المطروحة بالمدن الجديدة

تم ترتيب الأولويات للعملاء السابق تقدمهم على إعلان سكن لكل المصريين 5 في 6 مدن تجاوز فيها عدد المتقدمين عدد الوحدات المطروحة بإجمالي 98464 عميل مقابل 30600 وحدة سكنية.

بدر بمحافظة القاهرة بلغ عدد المتقدمين 3071 عميل مقابل 2688 وحدة سكنية.

حدائق العاصمة بمحافظة القاهرة بلغ عدد المتقدمين 45613 عميل مقابل 6000 وحدة سكنية.

حدائق أكتوبر بلغ عدد المتقدمين 22673 عميل مقابل 4992 وحدة سكنية.

أكتوبر الجديدة بلغ عدد المتقدمين 19749 عميل مقابل 14376 وحدة سكنية.

العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بلغ عدد المتقدمين 3158 عميل مقابل 1224 وحدة سكنية.

العبور الجديدة بمحافظة القليوبية بلغ عدد المتقدمين 4200 عميل مقابل 1320 وحدة سكنية.

أما باقي المدن الجديدة وعددها 11 مدينة فسيتم استيعاب جميع الطلبات بإجمالي 38359 عميل في حالة انطباق الشروط النهائية.

مشروعات المحافظات الجاهزة للتسليم



تم ترتيب الأولويات للعملاء السابق تقدمهم بإعلان سكن لكل المصريين 5 من منخفضي الدخل ثم باقي المتقدمين لأول مرة.

تبين وجود عجز في مركز بني سويف بقرية بني سليمان للوحدات بمساحة 90 متر مربع بإجمالي 1606 عملاء وفي قرية العلالمة للوحدات بمساحة 90 متر مربع بإجمالي 509 عملاء.

أما باقي المدن والمراكز وعددها 25 مدينة ومركز فسيتم استيعاب جميع الطلبات بإجمالي 4751 عميلا في حالة انطباق الشروط النهائية.

مشروعات المحافظات تحت الإنشاء



تم ترتيب الأولويات للعملاء السابق تقدمهم بإعلان سكن لكل المصريين 5 ثم باقي المتقدمين لأول مرة.

تبين وجود عجز في مدن الدلنجات وجمصة للوحدات بمساحة 75 و90 متر مربع بإجمالي 7388 عميلا من المتقدمين لأول مرة.

وفي مدينة الغردقة تم تحديد الأولوية وفقا لكراسة الشروط حيث جاءت الأولوية للعملاء السابق تقدمهم بالإعلانات السابقة ثم تم ترتيب الأولويات للمتقدمين لأول مرة بإجمالي 17865 عميلا.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أنه سيتم إتاحة التحويل للعملاء خارج الأولوية في الغردقة إلى مشروع جديد داخل المدينة لفئة متوسطي الدخل مع الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة وإرسال رسائل نصية بالتفاصيل.

أما باقي المدن والمراكز بالمحافظات تحت الإنشاء وعددها 5 مراكز فلن يتم ترتيب الأولويات حيث سيتم التعامل مع جميع الطلبات بإجمالي 2022 عميل في حالة انطباق الشروط النهائية.

قنوات الاستعلام وخدمة العملاء



أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قنوات متعددة للاستعلام تشمل الموقع الإلكتروني الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي ومنصة الشكاوى والمقترحات بالإضافة إلى أرقام مركز خدمة العملاء وهي 5999 و5777 و1188 من الهواتف المحمولة ورقم 090071117 من الخطوط الأرضية أو التوجه إلى مراكز خدمة العملاء.