نتيجة سكن لكل المصريين 7.. الإسكان تعلن خبرا سعيد

اهتمت برامج التوك شو، بتناول أخر مستجدات نتيجة سكن لكل المصريين 7، وخاصة أنها تهم قطاعات عريضة من المواطنين، وذلك بعد أخر بيان لـ وزارة الإسكان في هذا الصدد، وفيما يخص نتيجة سكن لكل المصريين 7.

إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"

من جانبه أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من التحديد المبدئي لأولويات العملاء من منخفضي ومتوسطي الدخل المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" (الطرح الثاني).

بدء إرسال رسائل نصية اليوم الاثنين

وكشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بدء إرسال رسائل نصية اليوم الاثنين الموافق 26 يناير 2026، لجميع المتقدمين تتضمن موقفهم المبدئي من الأولوية، سواء كانوا داخلها أو خارجها، وذلك في المشروعات التي تجاوز فيها عدد المتقدمين عدد الوحدات المطروحة، بينما يُعتبر كل المتقدمين داخل الأولوية مبدئيًا في المشروعات التي شهدت فائضًا في الوحدات، وبخصوص موضوع نتيجة سكن لكل المصريين 7.

كراسات شروط الوحدات تحت الإنشاء بالمدن الجديدة والمحافظات

وأوضحت عبد الحميد، أن هذا الإعلان يخص المتقدمين خلال الفترة من 28 يوليو 2025 حتى 28 أغسطس 2025، والتي مُدت لاحقًا، وشملت كراسات شروط الوحدات تحت الإنشاء بالمدن الجديدة والمحافظات لعملاء "سكن 5"، ووحدات المحافظات تحت الإنشاء (عام)، والمتقدمين بالمحافظات (عام وعملاء سابقين).

شقق

وأكدت أن الموقف المعلن "مبدئي" استنادًا لبيانات العملاء، وسيعقبه إعلان الموقف النهائي بالقبول أو الرفض فور الانتهاء من فرز الطلبات ومراجعة قواعد البيانات الحكومية للتأكد من عدم سبق الاستفادة أو تجاوز الدخل وانطباق الشروط، مشيرة إلى إرسال رسائل نصية لاحقة لتحديد الموعد النهائي لبدء سداد الأقساط ربع السنوية للمنطبق عليهم الشروط.

وبالنسبة لتفاصيل ترتيب الأولويات بالمدن الجديدة (وحدات تحت الإنشاء لعملاء سكن 5)، فقد شمل الترتيب 6 مدن تجاوز فيها الطلب عدد الوحدات، بإجمالي 98 ألفًا و464 عميلًا مقابل 30 ألفًا و600 وحدة؛ حيث تقدم لمدينة بدر (إسكان أخضر) 3071 عميلًا مقابل 2688 وحدة، وحدائق العاصمة 45 ألفًا و613 عميلًا مقابل 6000 وحدة، وحدائق أكتوبر (إسكان أخضر) 22 ألفًا و673 عميلًا مقابل 4992 وحدة، وأكتوبر الجديدة (إسكان أخضر) 19 ألفًا و749 عميلًا مقابل 14 ألفًا و376 وحدة، والعاشر من رمضان 3158 عميلًا مقابل 1224 وحدة، والعبور الجديدة (إسكان أخضر) 4200 عميلًا مقابل 1320 وحدة، بينما يتم استيعاب جميع طلبات الحاجزين في 11 مدينة أخرى بإجمالي 38 ألفًا و359 عميلًا حال انطباق الشروط.

وفيما يخص المحافظات (وحدات جاهزة للتسليم)، تصدر عملاء "سكن 5" من منخفضي الدخل الأولوية، وظهر عجز في مركز بني سويف بقرية بني سليمان (90م) بإجمالي 1606 عملاء، وقرية العلالمة (90م) لـ 509 عملاء، في حين سيتم استيعاب جميع الطلبات في 25 مدينة ومركزًا آخر بإجمالي 4751 عميلًا.

أما الوحدات تحت الإنشاء بالمحافظات، فقد شهدت عجزًا في 3 مدن فقط هي الدلنجات وجمصة (الشيخ زايد بمساحتي 75م و90م) بإجمالي 7388 عميلًا، مع استيعاب 2022 عميلًا في 5 مراكز أخرى دون ترتيب أولويات.

وبشأن مدينة الغردقة، أوضحت عبد الحميد أن الأولوية جاءت للعملاء السابق تقدمهم بالإعلان العاشر وعملاء "سكن 5"، وتم ترتيب أولويات 17 ألفًا و865 عميلًا تقدموا لأول مرة، معلنة عن بشرى سارة بإتاحة التحويل للعملاء خارج الأولوية بالغردقة إلى مشروع جديد (لفئة متوسطي الدخل) داخل المدينة، سيُعلن عن تفاصيله لاحقًا.

ودعا الصندوق المواطنين الراغبين في الاستفسار لمتابعة صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو التواصل عبر أرقام خدمة العملاء (5999، 5777، 1188) أو الخط الأرضي (090071117).