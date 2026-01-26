وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، "جي كابومبو مواديامفيتا" نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطنى وشئون المحاربين القدامى بجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

تناول اللقاء تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، كذلك أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار داخل القارة الأفريقية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على إعتزازه بالعلاقات الممتدة التى تربط القوات المسلحة لدولتى مصر والكونغو الديموقراطية ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة آفاق التعاون العسكرى وتنسيق الجهود والعمل المشترك فى مختلف المجالات .

من جانبه أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطنى وشئون المحاربين القدامى بجمهورية الكونغو الديمقراطية عن تقديره لدور مصر الرائد فى دعم ركائز الأمن والاستقرار لكافة شعوب القارة الأفريقية ، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والكونغولية والسفير الكونغولى بالقاهرة.