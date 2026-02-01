هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

شهدت أسعار الذهب هبوطا قويا نهاية الأسبوع الماضي، على المستويين العالمي والمحلي.

قال لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرفة التجارية إن أسواق الذهب والفضة شهدت تراجعا حادا ومفاجئا ما أدى إلى محو أكثر من 7.4 تريليون دولار من القيمة في دقائق معدودة وأن أوقية الذهب بلغ سعرها أول أمس 5600 دولار، وبالأمس وصل تداول الذهب بالبورصة عند حاجز 4710 دولارات، بتراجع 15% وبقيمة انخفاض قدرها 900 دولار.



أكد الدكتور أحمد معطي، الخبير المصرفي أن هناك هزة بسقوط الذهب وهو ثورة تصحيح للأسعار، مضيفًا: "قبل يوم كان هناك ارتفاعات تحدث لأول مرة في التاريخ، وكان متوقع أن يحدث التصحيح ولكن لم يكن هناك توقع بوقت التصحيح، الذهب ادخار طويل الأمد ولا ينصح بالاستثمار قصير الأمد".

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الاحد 1 فبراير 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4891 دولار للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5846 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6820 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7794جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 54.560 ألف جنيه.