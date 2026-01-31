آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 31-1-2026

شهد سعر الذهب استقراراً مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 31-1-2026 في محلات الصاغة.

الذهب يستقر

وأظهر سعر جرام الذهب ثباتًا خلال الساعات السابقة بدون تغيير بعد ارتفع مقدار 55 جنيه في المتوسط.

تذبذب المعدن الأصفر

وتعرض سعر الذهب في أول تعاملات مساء اليوم حالة من التراجع بقيمة تبلغ 180 جنيه مقارنة بما كان عليه أمس ليصل مجمل ما فقده سعر الذهب نحو 1000 جنيه في يومين.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 6675 جنيه للبيع و 6725 جنيه للشراء.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأعلي قيمة نحو 7628 جنيه للبيع و 7685 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6675 جنيه للبيع و 6725 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5721 جنيه للبيع و 5764 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4450 جنيه للبيع و 4483 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4891 دولار للبيع و 4893 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 53.4 ألف جنيه للبيع و 53.8 ألف جنيه للشراء.

الذهب في السوق العالمي

على الصعيد العالمي، صعدت الأوقية بنحو 86 دولارًا على مدار الأسبوع، بعد أن لامست قمة تاريخية عند 4643 دولارًا، قبل أن تنهي التعاملات عند مستوى 4596 دولارًا.

وعلى الرغم من هذه المكاسب، تراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوياتها خلال تعاملات يوم الجمعة، متأثرة بعمليات جني الأرباح، في ظل صدور بيانات أمريكية أظهرت أن سوق العمل لا يعاني من الضعف الذي كان متوقعًا خلال الأسبوعين الماضيين.

وأدى ذلك إلى تشكك المتعاملين في إمكانية إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة مرتين، وهو ما انعكس بوضوح في أسواق المقايضات.

وتراجع الذهب مع تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية وتراجع حدة المخاطر الجيوسياسية، ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على تيسير نقدي واسع النطاق من جانب الاحتياطي الفيدرالي.