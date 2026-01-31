تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم

ارتفع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت الموافق 31-1-2026 داخل محلات الصاغة المصرية علي مستوي الأعيرة الذهبية.

بلغ معدل صعود الجنيه الذهب نحو 440 جنيه في منتصف تعاملات مساء اليوم.

انخفاض كبير

وسجل معدل تراجع الجنيه الذهب تراجعا بقيمة 7200 جنيه في يومين على مستوي محلات الصاغة.

وسجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب نحو 53.4 ألف جنيه للبيع و 53.8 ألف جنيه للشراء.

الذهب يصعد

وزاد سعر الذهب مساء اليوم بقيمة بلغت 50 جنيه بعد انخفاض بلغ 180 جنيه في أول تعاملات اليوم السبت داخل الصاغة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث سجله جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 6675 جنيه.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7628 جنيه للبيع و 7685 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6675 جنيه للبيع و 6725 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5721 جنيه للبيع و 5764 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4450 جنيه للبيع و 4483 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4891 دولار للبيع و4893 دولار للشراء.

الذهب في السوق المحلية

وشهدت أسعار الذهب خلال شهر يناير ارتفاعات قياسية غير مسبوقة، حيث تجاوزت الأوقية عالمياً مستوى 5600 دولار قبل أن تتراجع بشكل مفاجئ إلى ما دون 5000 دولار.

وسجل الذهب تقلبات حادة في الأسواق، ورغم هذا الهبوط، أنهى المعدن النفيس الشهر محققاً أفضل أداء شهري منذ أكثر من عقدين، مدفوعاً بتراجع الدولار الأميركي وتزايد الإقبال عليه كملاذ آمن في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية.

وعلى الصعيد العالمي، عكس الذهب خلال يناير موقعه كأقوى ملاذ استثماري، إذ واصل جذب السيولة من صناديق التحوط والمستثمرين الأفراد على حد سواء.

وبرغم الهبوط المفاجئ من مستويات قياسية، بقي المعدن النفيس في صدارة الأصول الأكثر أماناً، مع توقعات بأن يواصل صعوده خلال 2026 مدفوعاً بتراجع الدولار الأميركي وتزايد المخاطر الجيوسياسية.