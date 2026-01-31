قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 31-1-2026

دهب
دهب
ولاء عبد الكريم

يرصد موقع صدي البلد أسعار الذهب اليوم السبت 31-1-2026
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم: 54240 جنيهًا للبيع، 53440 جنيهًا للشراء.

في حين سجل سعر الجنيه الذهب الخميس: 57600 جنيهًا للبيع، 57200 جنيهًا للشراء. وفقد سعر الجنيه الذهب نحو 3200 جنيها من قيمته 


آخر تحديث لسعر الذهب

وجاءت اسعار الذهب اليوم فى مصر فى محلات الصاغة كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21:
سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم: 6780 جنيهًا للبيع، و6680 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم: 5811 جنيهًا للبيع، و5725 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم:
سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم: 4520 جنيهًا للبيع، و4453 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم: 7748 جنيهًا للبيع، و7634 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم:
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم: 54240 جنيهًا للبيع، 53440 جنيهًا للشراء.

 تحكم أسعار الذهب في مصر  قواعد تشمل عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار.

 كلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمى في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار.

سعر الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب سعر عيار عيار٢١

