جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف مقر للحرس الثوري ومركز قيادة لمنظومات الصواريخ في طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم /الأربعاء/ استهداف مقرا أمنيا للحرس الثوري ومركزا للأمن الداخلي ومركز قيادة لمنظومات الصواريخ البالستية في طهران.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية:" أنهينا أمس سلسلة من الغارات استهدفت مراكز قيادة النظام الإيراني".

وأشار إلى أنه من بين المقرات التي استُهدفت مقرّ وحدة الأمن التابعة للحرس الثوري ومركز صيانة تابع لشعبة الإمداد والدعم العامة لقوات الأمن الداخلي ومقرّ منظومة صواريخ باليستية.

وأضاف أنه في الوقت نفسه، استهدفت الغارات الإسرائيلية أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية بهدف تعزيز التفوق الجوي لسلاح الجو داخل الأجواء الإيرانية.

بدورها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع أضرار كبيرة في منطقة حولون وسط إسرائيل إثر هجوم صاروخي إيراني.