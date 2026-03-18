قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

في مثل هذا اليوم | من المسرح إلى الفضاء .. أبرز الأحداث التي شهدها 18 مارس عبر التاريخ

في مثل هذا اليوم 18 مارس
أحمد النشوقي

في مثل هذا اليوم .. 18 مارس يُعد من الأيام التي تحمل في طياتها مزيجًا مميزًا من الأحداث التاريخية والسياسية والفنية والعلمية والرياضية، فهو ليس مجرد تاريخ في التقويم بل لوحة تتداخل فيها الإنجازات والذكريات التي تركت أثرًا عميقًا في ذاكرة البشرية.

محطات سياسية فاصلة في تاريخ 18 مارس

عبر التاريخ، لعب هذا اليوم دورًا بارزًا في المشهد السياسي العالمي.. ففي بعض السنوات، كان 18 مارس محطة لانتهاء حقب وتغيّر أنظمة، وكانت القرارات التي اتخذت فيه سببًا في إعادة رسم خريطة العلاقات الدولية. وأهميته تكمن في كونه يومًا تتداخل فيه السياسات الخارجية مع إرث الشعوب، مما يؤكد أن التاريخ لا ينسى توقيت الأحداث وأبعادها.

الفن والتراث: نجوم لا تُنسى

يرتبط هذا اليوم بتخليد ذكرى عدد من أبرز رموز الفن والثقافة حول العالم:

الفنان يحيى شاهين (1917 – 1994)، الذي رحل في 18 مارس، يُعد من أعمدة المسرح والسينما في مصر. 

قدم “شاهين” أعمالًا خالدة مثل "سلامة" و"عشّاق الليل"، وظل صوته وحضوره الفني علامة في تاريخ الفن المصري والعربي.

وعلى الصعيد العالمي، يصادف هذا اليوم ميلاد عدد من المبدعين في مجالات الموسيقى والأدب والفنون، ما يجعل من 18 مارس مناسبة لتسليط الضوء على من أثروا الحياة الثقافية عبر أجيال.

الإنجاز العلمي: رحلات في الفضاء وتجارب علمية

لا يقل التاريخ العلمي لهذا اليوم أهمية عن الأحداث السياسية والفنية:

ففي عام 1989، انطلقت رحلة STS‑29 لمكوك الفضاء الأمريكي "ديسكفري"، لتُختتم في 18 مارس بهبوط ناجح في قاعدة إدواردز الجوية بعد مهمة بحثية مهمة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وكانت هذه الرحلة جزءًا من جهود التعافي بعد توقف الرحلات السابقة، وقد ساعدت في اختبار أنظمة وتقنيات هامة في استكشاف الفضاء.

تؤكد هذه اللحظة العلمية أن 18 مارس ليس مجرد يوم عادي، بل محطة في سجل الإنسان مع استكشاف الكون وفهم أسراره.

أحداث رياضية: نجوم يضيئون الساحة

من بين الأحداث الرياضية البارزة المرتبطة بهذا اليوم:

ميلاد فرجاني ساسي (1992)، لاعب وسط منتخب تونس، الذي يعتبر من أبرز نجوم كرة القدم التونسية والعربية في العقد الأخير، وقد ترك بصمته في الأندية التي لعب لها وعلى المستوى الدولي، ما جعل من يوم ميلاده مناسبة للاحتفاء بعطاءات الرياضيين العرب.

وتجسّد هذه الأحداث الروح الرياضية التي يقدّرها الجمهور، وتؤكد أن 18 مارس يحمل أسماءً لا تُنسى في عالم الرياضة.

رواد الفكر والإبداع

بالتوازي مع الأحداث السياسية والعلمية والرياضية، فإن 18 مارس يشهد أيضًا ذكرى ميلاد ووفاة عدد من الشخصيات البارزة في الأدب والموسيقى والفكر الإنساني، مما يثري هذا اليوم ببُعد ثقافي عميق يمتد بين الإبداع والمعرفة.

يتجلى في 18 مارس التداخل بين السياسة والفن والعلم والرياضة، في يوم واحد جمع بين الغنى التاريخي والإنجاز الإنساني.

 إنه تاريخ يذكّرنا بأن الأحداث ليست مجرد لحظات تمرّ، بل تجارب تبقى في الذاكرة وتُدرس للأجيال. من المسرح إلى الفضاء، ومن الملاعب إلى صفحات التاريخ.

ويظل 18 مارس محطة للتأمل في إرث من صنعه الإنسان عبر الزمن، ويثبت أن التاريخ لا يصمت، بل يعيش في تفاصيل الأيام التي نحياها.

