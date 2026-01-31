قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21
كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%
صحة غزة: استشهاد 31 شخصاً في هجمات الجيش الاحتلال على القطاع
إلغاء فترات التوقف لشرب المياه في المسابقات المحلية
لأول مرة.. محمد صلاح وهالاند بين كبار دافعي الضرائب في بريطانيا
دوري أبطال أفريقيا.. ديانج يتعادل لـ الأهلي أمام يانج أفريكانز بالدقيقة 60
رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا
وزير الخارجية يلتقي بممثلي منظمات ومكاتب الاتحاد الأفريقي في مصر
اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم 31-1-2026.. هبوط جديد بـ180 جنيها

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تعرض سعر الذهب في مصر لتراجع جديد مع بدء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 31-1-2026 داخل محلات الصاغة.

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب نحو 180 جنيها جديدة على مستوي محلات الصاغة المختلفة.

اسعار الذهب اليوم

وبلغ إجمالي ما فقده سعر الذهب في يومين ما يقارب من 1000 جنيه من قيمته بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 6620 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7565 جنيها للبيع و 7622 جنيها للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار21 الأكثر انتشاراً نحو 6620 جنيها للبيع و 6670 جنيها للشراء.

أسعار الذهب اليوم

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشار نحو 5674 جنيها للبيع و 5717 جنيها للشراء.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4413 جنيها للبيع و 4446 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 52.96 ألف جنيه للبيع و 53.36 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4891 دولارا للبيع و 4893 دولارا للشراء.

اسعار الذهب اليوم

الذهب في السوق المحلية

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم، السبت 31 يناير 2026، تراجعًا ملحوظًا بعد تقلبات قوية في الأسواق العالمية، وسط متابعة المستثمرين والمتعاملين لحظة بلحظة. 

وأثرت حركة البيع والشراء على الأسعار المحلية بشكل مباشر، حيث لوحظ ميل للانخفاض في أعيرة الذهب الأعلى مع استمرار الطلب على الأعيرة الأكثر تداولًا.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

سجلت الأسعار تغيرات متفاوتة بين الأعيرة المختلفة، مع ميل عام للانخفاض في أعيرة الذهب الأعلى والأكثر تداولًا، وهو ما يعكس تأثير التذبذب في الأسواق العالمية وأسعار الدولار على السوق المحلية. 

كما شهدت محلات الصاغة بعض الفروق في المصنعية حسب الموقع ونوعية الخدمة المقدمة.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب

