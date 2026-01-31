قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتابع عمليات التصويت في نقابات المرحلة الثانية
رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا
الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن
الاتحاد الإفريقي يدين هجمات إرهابية في النيجر ويؤكد تضامنه الكامل
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 31-1-2026

ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد أسعار الذهب في السعودية اليوم 
ارتفع سعر الذهب داخل السوق السعودية اليوم  الموافق 31-1-2026 في محلات الصاغة في المملكة.

الذهب يرتفع
وصعد سعر جرام الذهب في الصاغة السعودية بمقدار 41 ريال سعودي وذلك على أساس أسبوعي.


آخر تحديث لسعر الذهب في السعودية


بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 587 ريال سعودي.

سعر عيار 24
وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 641.1 ريال سعودي.

سعر عيار 22
ووصل سعر عيار 22 نحو 587.5 ريال سعودي.

سعر الذهب اليوم
سعر عيار 21
ووصل سعر عيار 21 الأوسط انتشارًأ نحو 560.75 ريال سعودي.

سعر عيار 18
وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 480.75 ريال سعودي.

سعر عيار 14
وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 373.75 ريال سعودي.

سعر عيار 12
وبلغ سعر عيار 12 الأقل فئة نحو 320.5 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب
وسجل سعر أونصة الذهب نحو  19.943 ألف ريال سعودي.

