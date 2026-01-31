قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أقل سعر ذهب اليوم 31-1-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر أقل اعيرة الذهب تداولًا داخل محلات الصاغة في مستهل تداولات اليوم الموافق 31-1-2026 .

أقل عيار ذهب اليوم

وجاء أقل أعيرة الذهب وهو من عيار 14 الأقل  تداولًا داخل محلات الصاغة المختلفة على مستوي الجمهورية.

سعر الذهب اليوم

آخر تحديث لسعر عيار 14

وفقا لآخر تحديث سجله  سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4516 جنيه للبيع و 4583 جنيه للشراء.

استقرار سعر الذهب

ثبت سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات اليوم السبت  داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب ثابت

مع بدء التداولات الصباحية استمر ثبات سعر جرام الذهب من دون أي تغير شاملًا بذلك معظم الأعيرة الذهبية .

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن في محلات الصاغة

انخفاض كبير

وشهدت المشغولات الذهبية هبوطًا حادًا مع انتهاء تعاملات أمس الجمعة بمختلف الأعيرة الصفراء.

الذهب يتراجع

وتعرض سعر جرام الذهب للنزيف بقيمة تبلغ 675 جنيه من قيمته في يوم واحد وذلك مقارنة بما كان عليه الخميس الماضي.

سعر الذهب

آخر تحديث في سعر الذهب

وبلغ آخر تحديث سجله متوسط سعر الذهب نحو 6775 جنيه .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7742 جنيه للبيع و 7857 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6775 جنيه للبيع و 6875 جنيه للشراء.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5807 جنيه للبيع و 5892 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4516 جنيه للبيع و 4583 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 54.2 ألف جنيه للبيع و 55 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 5008 دولار للبيع و 5010 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 بعد آخر انخفاض بالصاغة

لا توقف في تسعير الذهب

ونفت منصة «أي صاغة» لتداول الذهب، ما تردد بشأن وجود توقف في تسعير الذهب داخل السوق المصرية، مؤكدًة أن حركة التسعير مستمرة بشكل طبيعي وتعكس التغيرات الفورية في الأسعار العالمية.

وذكرت أن السرعة الكبيرة في ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الحالية ترجع بالأساس إلى عمليات جني الأرباح التي تقوم بها جهات ومؤسسات عالمية في البورصات الدولية، وهو ما ينعكس مباشرة على السعر العالمي للأوقية، وبالتالي على الأسعار المحلية في مصر.

