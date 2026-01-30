بنمو 44% .. عقود التمويل العقاري ترتفع لـ 13560 في 11 شهرًا

زاد عدد عملاء التمويل العقاري خلال الـ 11 شهرا الأولى بنسبة 43.8%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنها- حصل موقع “صدى البلد” على نسخة منه- ارتفاع عدد عقود نشاط التمويل العقاري ليصل إلى 13560 عقد خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقارنة 9430 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.

قيمة نشاط التمويل العقاري

وبلغت قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 نحو 36.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 22.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 64.4%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، زيادة في إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 بنسبة 32.6%، لتسجل نحو 4.546 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.428 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.