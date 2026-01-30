الرقابة المالية : 50 مليار جنيه تعويضات لنشاط التأمين التجاري

ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التجاري بنحو 40.3%، خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام 2025.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حصل عليه “صدى البلد” نمو تعويضات نشاط التأمين التجاري لتسجل 49.9 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2025 مقابل 35.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 40.3 %، على أساس سنوي.

وصعدت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 75.4 %، لتسجل 7.2 مليار جنيه خلال الـ 11 أشهر الأولى من العام 2025 مقارنة بـ 4.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

إجمالي التعويضات

ودفعت شركات التأمين تعويضات تأمينية بقيمة 57.2 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2025 مقابل 39.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، بنمو 43.9%.

وسجلت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 27.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2025 مقارنة 18.7 مليار جنيه بنمو 47.1 % خلال نفس الفترة من العام 2024.

وزادت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 41.1 %، لتسجل 29.6 مليار جنيه خلال الـ 11 أشهر الأولى من العام 2025، مقارنة 21 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.