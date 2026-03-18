الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

«سلامة الغذاء» تحذر من مخاطر الأسماك المملحة وتقدم إرشادات آمنة قبل عيد الفطر

ولاء عبد الكريم

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بيانًا توعويًا، اليوم 18 مارس 2026، بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر، قدمت خلاله مجموعة من الإرشادات المهمة للمواطنين لضمان تناول آمن للأسماك المملحة، في ظل زيادة الإقبال على منتجات مثل الفسيخ والرنجة خلال هذه الفترة.

وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، أن الأسماك المملحة تعد من الأغذية التي قد تشكل خطورة صحية حال عدم تداولها أو إعدادها وفق الاشتراطات الصحية السليمة، مشددًا على ضرورة شراء هذه المنتجات من منافذ بيع موثوقة تخضع للرقابة، مع التأكد من سلامة المنتج قبل تناوله.

وأوضح أن هناك عددًا من المؤشرات التي تساعد المستهلك على التعرف على جودة الأسماك المملحة، من بينها أن تكون السمكة متماسكة القوام، ذات رائحة مقبولة غير نفاذة، وألا يظهر عليها أي تغير في اللون أو وجود مواد لزجة أو علامات فساد ظاهرة.

وشدد على أهمية التأكد من عرض المنتجات في أماكن نظيفة ومبردة، مع تجنب شراء الأسماك المعروضة في الهواء الطلق أو من الباعة غير المرخصين، فضلًا عن ضرورة مراجعة بطاقة البيانات المدونة على المنتجات المصنعة أو المعبأة.

وأشار إلى أن الاعتدال في تناول الأسماك المملحة أمر ضروري نظرًا لاحتوائها على نسب مرتفعة من الأملاح، وهو ما قد يمثل عبئًا صحيًا على بعض الفئات، خاصة مرضى ضغط الدم وأمراض القلب والكلى.

كما نصحت الهيئة المستهلكين بضرورة التخلص من أي منتج تظهر عليه علامات فساد، وعدم المجازفة بتناوله، مع الالتزام بحفظ الأسماك المملحة في درجات تبريد مناسبة حتى وقت الاستهلاك.


وأكدت الهيئة تكثيف الحملات الرقابية عبر فروعها بالمحافظات خلال الفترة الحالية على الأسواق ومنافذ تداول الأسماك المملحة، للتأكد من التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.
وفي ختام بيانها، دعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصحية عند شراء وتناول هذه المنتجات، بما يضمن الاستمتاع بأجواء عيد الفطر المبارك في صحة وسلامة.

نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
طريقة عمل البيض بالبلوبيف
علاقة صحة الفم بسرطان القولون
