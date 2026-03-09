البلطي تجاوز الـ70 جنيه.. أسعار الأسماك اليوم

الأسماك وجبة أساسية في حياة المصريين لذلك يتابع المواطنون أسعار الأسماك بشكل كبير لضبط ميزانية الأسرة.

ويقدم موقع «صدى البلد» سعر الأسماك اليوم في سوق العبور، والتي جاءت كالآتي:

بلطي حجم كبير: من 72 إلى 76 جنيهًا للكيلو.

بلطي حجم متوسط: من 66 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

بلطي أسواني: من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

فيليه من السمك البلطي: من 75 إلى 275 جنيهًا للكيلو.

قشر بياض: من 190 إلى 300 جنيه للكيلو.

قشر بياض (بلدي): من 150 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

قشر بياض مزارع:من 80 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

ثعابين: من 100 إلى 600 جنيه للكيلو.

مكرونة مستوردة : من 75 إلى 125 جنيهًا للكيلو.

مكرونة سويسي: من 75 إلى 145 جنيهًا للكيلو.

سمك موسى: من 250 إلى 450 جنيهًا للكيلو.

سبيط : من 250 إلى 450 جنيهًا للكيلو.

كابوريا: من 50 إلى 180 جنيهًا للكيلو.

مرجان: من 180 إلى 260 جنيهًا للكيلو.