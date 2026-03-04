في رمضان.. ضبط 4 أطنان لحوم وأسماك فاسدة بأسيوط

ضبطت مديرية الطب البيطري بأسيوط، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين، 4 أطنان من اللحوم ومصنعاتها والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة رقابية موسعة نُفذت بنطاق مركز و مدينة أسيوط ، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

وجاءت الحملة تحت قيادة الدكتور جمال سيد أحمد، مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، واستهدفت التصدي لمحاولات طرح منتجات غذائية فاسدة أو مجهولة المصدر حفاظًا على صحة المواطنين ومنع أي تهديد للأمن الغذائي.

وأكد مدير المديرية أن الحملات الرقابية مستمرة وليست إجراءات مؤقتة، بل جزء من منظومة متكاملة لحماية المجتمع، تقوم على التنسيق الدائم بين الأجهزة المعنية، مع تكثيف الجهود طوال الشهر الكريم لمواجهة الغش الغذائي وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى موائد المواطنين.



وأشار إلى أن ضبط هذه الكميات يمثل رسالة حازمة بعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطن، داعيًا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات ضارة، بما يعزز دور الرقابة المجتمعية إلى جانب الحملات الميدانية.