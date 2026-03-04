قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2026.. إعفاءات وتسهيلات جديدة لذوي الإعاقة
العراق يمدد إغلاق أجوائه أمام حركة الطيران 72 ساعة
موعد آذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم 14 رمضان
هيئة التجارة البحرية البريطانية: تعرض ناقلة نفط لانفجار قرب الإمارات
الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية دمرت مقاتلة إسرائيلية شمال طهران
الصحة: نستهدف الوصول بنسبة استخدام الوسائل بين السيدات في سن الإنجاب إلى 70%
مصر تؤكد رفضها أي ذرائع لتبرير الاعتداءات أو المساس بسيادة الدول العربية
مصر والسعودية والإمارات وعمان وسوريا تحذر من اتساع نطاق الصراع وتهديده للأمن والسلم الدوليين
وزير دفاع الاحتلال يصدر تعليمات باغتيال أي مسؤول يتم تعيينه من قبل النظام الإيراني
هجمات على الكويت والعراق.. وتعرض ناقلة نفط لانفجار بالإمارات
مصادر أمنية: مسيرة تستهدف مقر جماعة معارضة كردية إيرانية في إقليم كردستان العراق
محافظات

في رمضان.. ضبط 4 أطنان لحوم وأسماك فاسدة بأسيوط

إيهاب عمر

ضبطت مديرية الطب البيطري بأسيوط، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين، 4 أطنان من اللحوم ومصنعاتها والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة رقابية موسعة نُفذت بنطاق مركز و مدينة أسيوط ، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.
وجاءت الحملة تحت قيادة الدكتور جمال سيد أحمد، مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، واستهدفت التصدي لمحاولات طرح منتجات غذائية فاسدة أو مجهولة المصدر حفاظًا على صحة المواطنين ومنع أي تهديد للأمن الغذائي.
وأكد مدير المديرية أن الحملات الرقابية مستمرة وليست إجراءات مؤقتة، بل جزء من منظومة متكاملة لحماية المجتمع، تقوم على التنسيق الدائم بين الأجهزة المعنية، مع تكثيف الجهود طوال الشهر الكريم لمواجهة الغش الغذائي وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى موائد المواطنين.


وأشار إلى أن ضبط هذه الكميات يمثل رسالة حازمة بعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطن، داعيًا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات ضارة، بما يعزز دور الرقابة المجتمعية إلى جانب الحملات الميدانية.

