قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: خطة متكاملة لتأمين الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء رغم تحديات الحرب
مدبولي: الحرب لن تحقق أهداف أي طرف.. ومصر تتأثر بكل العواقب
الدفاع الإماراتية: تصدينا لـ 186 صاروخًا باليستيًا إيرانيا منذ بدء الهجوم
النيابة الإدارية: تفعيل لائحة الانضباط المدرسي إلزامي لمواجهة التحرش والتعدي بالمدارس
مدبولي بعد الأحداث الحالية: لا نتعامل بسياسة رد الفعل ومنذ أشهر كنا مستعدين
مدبولي: الحرب الإيرانية لها تداعيات على العالم بأسره ومصر ليست بمعزل عنها
وزير التعليم يشيد بالعاملين بمستشفى 57357| يحولون التحدّي لإنجاز والمرض لأمل
هزار قاتل.. سيلف ديفينس يتسبب في مصرع شاب بالهرم
الأزهر للفتوى: الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاما أو قيمته مالاً ويراعي مصلحة الفقير
سفير مصر ببيروت: العمل الدبلوماسي الملاذ الوحيد لحماية استقرار لبنان والحفاظ على سيادته
وزير الزراعة: نستهدف رفع كميات توريد القمح هذا العام لـ5 ملايين طن
وزير التعليم يوجه بتوفير سبورات ذكية لمدرسة مستشفى 57357
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء 3-3-2026

سمك
سمك
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدى البلد اسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء 3-3-2026 .

أسعار الأسماك اليوم البلطي الممتاز: بين 65 و69 جنيهًا. 

البلطي المتوسط: بين 60 و64 جنيهًا.

 البلطي الأسواني: من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو. 

قشر البياض: بين 180 و300 جنيه. 

الثعابين: بين 100 و600 جنيه للكيلو. 

المكرونة السويسي: من 70 إلى 140 جنيهًا. 

المكرونة المجمدة: بين 30 و60 جنيهًا.

 السبيط: بين 250 و450 جنيها للكيلو.

 المرجان المجمد: بين 30 و60 جنيهًا.

الكابوريا: بين 100و180 جنيها.

المرجان : من 100 إلى 170 جنيهًا.

البربون : بين 160 و240 جنيهًا. 

البربون المجمد: من 30 إلى 60 جنيهًا. 

البوري الكبير: من 180 إلى 240 جنيها.

البوري الوسط: بين 100 و160 جنيهات.

السردين المجمد: من 30 إلى 70 جنيهًا.

الماكريل المجمد: بين 120 و220 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم 

الجمبري الجامبو: بين 950 و1200 جنيه. 

الجمبري الممتاز: من 825 إلى 925 جنيهًا.

الجمبري الوسط: بين 730 و810 جنيها.

الجمبري المجمد: من 175 إلى 475 جنيهًا.

الجمبري الصغير الطازج: بين 200 و400 جنيه للكيلو.

سعر السمك سعر البلطي كيلو الجمبري البوري اليوم سعر الكيلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

جماهير الاهلي

أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 بعد التصعيد في الشرق الأوسط

صورة أرشيفية

بين الحرب والتجارة.. مصر تعيد توجيه الحاصلات الزراعية للسوق المحلي وخبير يوضح مستقبل الأسعار

الاهلي والزمالك

محمود أبو الدهب: الدوري محسوم للأهلي بنسبة 100% .. والشاطر يضحك في الآخر

ترشيحاتنا

نزوح في لبنان

الأمم المتحدة: نزوح ما لا يقل عن 30 ألف شخص في لبنان

الخارجية القطرية تدعو المواطنين في الخارج لتحميل تطبيقها لتسهيل التواصل معهم في حالات الطوارئ

الخارجية القطرية تدعو مواطنيها بالخارج لتحميل تطبيقها لتسهيل التواصل معهم

وزير الخارجية الأردني: المملكة ستتخذ كل الإجراءات لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها

الخارجية الأردنية: سنتخذ كل الإجراءات لحماية مواطنينا وأمننا واستقرارنا

بالصور

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

بطاطس محشية بالبيض والبصل.. وصفة اقتصادية تشعل سفرة السحور بطعم مختلف

عمل البطاطس المحشية
عمل البطاطس المحشية
عمل البطاطس المحشية

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها

اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها
اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها
اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها

تموين الشرقية يضبط 12 طن سلع غذائية مدعمة مجهولة المصدر

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد