أخبار البلد

40 طنا من أسماك مزرعة المنزلة لدعم معارض أهلا رمضان وتحقيق الأمن الغذائي

أسماك "مزرعة المنزلة
أسماك "مزرعة المنزلة
حنان توفيق

في إطار توجيهات السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات "المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، تتواصل أعمال الحصاد بمزرعة المنزلة السمكية، إحدى المزارع الحكومية التابعة للجهاز، ضمن خطة الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي من الأسماك ودعم الأمن الغذائي للمواطنين.


وأسفرت أحدث عمليات الصيد عن إنتاج 40 طنًا من الأسماك المتنوعة، تم حصادها من حوضين تبلغ مساحة كل منهما نحو 5 أفدنة، وذلك وفق برامج تشغيل دقيقة تعتمد على المتابعة الفنية المستمرة وتطبيق أحدث أساليب الإدارة والاستزراع، بما يضمن تحقيق أعلى جودة وأفضل معدلات إنتاجية.


وبدوره أكد سيادة اللواء المدير التنفيذي للجهاز، أن إستمرار نجاح عمليات الحصاد يعكس كفاءة منظومة التشغيل داخل المزارع التابعة للجهاز، مشيرًا إلى أن مزرعة المنزلة السمكية تمثل أحد الأذرع الإنتاجية المهمة التي تسهم في توفير الأسماك الطازجة بالسوق المحلي بأسعار مناسبة دعمًا للمواطن المصري.


كما أوضح سيادته، أن المزرعة تُعد من المزارع الحكومية التي تقوم بتغذية معارض «أهلاً رمضان»، إلى جانب تغذية الأسواق والمناطق المحيطة، بما يسهم في استقرار الأسعار وزيادة المعروض.


ومن جانبه، صرح الدكتور محمد إبراهيم نوفل "مدير عام الإدارة العامة للمزارع بالجهاز"، أن نتائج الحصاد الحالية تعكس التطوير الملحوظ في منظومة الإدارة الفنية داخل المزرعة، مؤكدًا أن الالتزام ببرامج التغذية المنتظمة، والقياسات الدورية لمعدلات النمو، والمتابعة اليومية لجودة المياه، كان لها أثر مباشر في تحقيق هذا المعدل الإنتاجي المتميز.


كما أضاف أن الإدارة العامة للمزارع تواصل تقديم الدعم الفني الكامل والإشراف المستمر على جميع المزارع التابعة للجهاز، بهدف تعظيم الإنتاج وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وزيادة مساهمة قطاع الاستزراع السمكي في الناتج القومي.


وتواصل فرق العمل بالمزرعة تنفيذ خطة الموسم الحالي بدقة، لضمان استمرار تحقيق المستهدفات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية الجهاز لتعظيم الاستفادة من أصوله الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.

المستهدفات الإنتاجية 5 أفدنة لتعزيز الإنتاج المحلي من الأسماك مزرعة المنزلة السمكية

