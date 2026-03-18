الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
للمسافرين في إجازة العيد.. مواعيد قطارات الصعيد اليوم الأربعاء 18 مارس 2026

خالد يوسف

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، عن مواعيد القطارات (المكيفة، الروسية، تالجو، والنوم) على خطوط الوجه القبلي، مع التأكيد على ضرورة الحجز المسبق قبل السفر، وأهابت بالمسافرين ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات الموضحة على التذاكر، حفاظاً على سلامتهم وتيسيراً لحركة القطارات.

القطارات المكيفة والروسية على خط القاهرة - أسوان

قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان: 00:20 مساء

قطار رقم 3006 ثالثة مكيفة القاهرة أسوان: 00:50 مساء

قطار رقم 978 ثالثة مكيفة القاهرة أسيوط: 06:30 صباحًا

قطار رقم 980 VIP القاهرة أسوان: 08:00 صباحًا

قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان: 10:00 صباحًا

قطار رقم 982 VIP القاهرة أسوان: 12:00 ظهرًا

قطار رقم 986 مكيف القاهرة أسوان: 14:00

قطار رقم 162 تهوية القاهرة الأقصر: 14:20

قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج: 14:00 ظهرًا

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج: 16:00 عصرًا

قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان: 17:15 عصرًا

قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان: 17:30 عصرًا

قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط: 17:45 عصرًا

قطار رقم 988 ثالثة مكيفة القاهرة أسوان: 19:10 مساءً

قطار رقم 84 نوم القاهرة أسوان: 19:20

قطار رقم 2014 VIP القاهرة أسوان: 21:00 مساءً

قطار رقم 976 VIP القاهرة أسوان: 20:00 مساءً

قطار رقم 82 نوم القاهرة أسوان: 21:10 مساءً

قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان: 22:00 مساءً

قطار رقم 90 تحيا مصر القاهرة أسوان: 22:10 مساءً

قطار رقم 890 ثالثة مكيفة القاهرة سوهاج: 23:30 مساءً

قطار رقم 974 القاهرة الأقصر تهوية: 05:30 صباحًا

قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج تهوية: 06:00 صباحًا

قطار رقم 936 القاهرة أسوان مكيف: 07:35 صباحًا

قطار رقم 80 القاهرة أسوان تهوية: 09:00 صباحًا

قطار رقم 1004 القاهرة أسوان تهوية: 09:30 صباحًا

قطار رقم 160 القاهرة الأقصر تهوية: 12:15 ظهرًا

قطار رقم 972 القاهرة أسيوط تهوية: 16:20

قطار رقم 188 القاهرة أسوان تهوية: 18:00 مساءً

قطار رقم 1014 القاهرة أسوان تهوية: 18:50 مساءً

قطار رقم 2030 القاهرة أسوان تالجو: 19:00 مساءً

قطار رقم 1012 القاهرة أسوان تهوية: 20:20 مساءً

القطارات المكيفة والروسية على خط أسوان - القاهرة

قطار رقم 3025 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة: قيام 04:10 - وصول 16:40

قطار رقم 2011 VIP أسوان / القاهرة: 05:15 - 18:00

قطار رقم 981 VIP أسوان / القاهرة: 05:30 - 19:35

قطار رقم 983 VIP أسوان / القاهرة: 07:30 - 21:40

قطار رقم 2013 مكيف أسوان / القاهرة: 14:05 ظهرًا

قطار رقم 2007 VIP أسوان / القاهرة: 15:15 عصرًا

قطار رقم 2015 إسباني مطور أسوان / القاهرة: 16:00 مساءً

قطار رقم 83 نوم أسوان / القاهرة: 16:20

قطار رقم 1903 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة: 17:00 مساءً

قطار رقم 87 نوم أسوان / القاهرة: 17:15

قطار رقم 997 VIP أسوان / القاهرة: 20:45 مساءً

قطار رقم 89 مكيف أسوان / القاهرة: 21:05 مساءً

قطار رقم 989 إسباني مطور أسوان / القاهرة: 23:00 مساءً

قطار رقم 987 مكيف الأقصر: 04:50 - وصول 15:35

قطار رقم 937 مكيف من المنيا: 14:00 - وصول القاهرة 17:30

قطار رقم 159 تهوية ديناميكية الأقصر / القاهرة: 06:00 - 18:50

قطار رقم 977 VIP الأقصر / القاهرة: 19:25 مساءً

قطار رقم 971 مكيف أسيوط / القاهرة: 07:05 - 13:05

قطار رقم 1111 تهوية ديناميكية من الفيوم: 12:50 - وصول القاهرة 15:10

قطار رقم 991 مكيف سوهاج / القاهرة: 06:30 صباحًا

قطار رقم 891 ثالثة مكيفة سوهاج / القاهرة: 11:00 - 17:40

قطار رقم 871 مكيف أسيوط / القاهرة: 03:20 - 09:20

قطار رقم 979 ثالثة مكيفة أسيوط / القاهرة: 15:00 - 21:20

قطار رقم 81 أسوان / القاهرة تهوية ديناميكية: 04:30

قطار رقم 1013 أسوان / القاهرة روسي: 13:30 - 03:55

قطار رقم 1015 أسوان / الإسكندرية تهوية: 17:30

قطار رقم 2009 أسوان / القاهرة إسباني مطور: 18:10

قطار رقم 2031 أسوان / القاهرة تالجو: 19:00

قطار رقم 187 السد العالي / أسوان / القاهرة تهوية: 18:30

قطار رقم 1011 أسوان / القاهرة تهوية: 23:20

قطار رقم 91 السد العالي / أسوان / القاهرة تهوية: 22:40

قطار رقم 833 أسيوط / القاهرة تهوية ديناميكية: 09:30 - 17:10

قطار رقم 975 الأقصر / القاهرة تهوية ديناميكية: 08:00 - 21:00

قطار رقم 1007 نجع حمادي / القاهرة تهوية ديناميكية: 18:10 - 02:30

قطار رقم 973 أسيوط / القاهرة تهوية ديناميكية: 02:30 - 09:10

قطار رقم 165 أسيوط / القاهرة تهوية ديناميكية: 06:00 - 14:00

قطار رقم 1010 أسوان / القاهرة تحيا مصر: 00:05

القطارات المكيفة والروسية والمختلطة الإسكندرية - أسوان والعكس

قطار رقم 88 الإسكندرية / أسوان مكيف: 17:00

قطار رقم 89 مكيف القاهرة / الإسكندرية: 11:15 صباحًا

قطار رقم 163 أسوان / القاهرة تهوية: 12:30 - 03:40

قطار رقم 164 الإسكندرية / أسوان تهوية: 12:00 ظهرًا

قطار رقم 934 VIP الإسكندرية / الأقصر: 13:10 ظهرًا

قطار رقم 1110 القاهرة / أسوان تهوية: 15:45

قطار رقم 935 VIP الأقصر / الإسكندرية: 22:40

قطار رقم 185 أسيوط / القاهرة ثالثة مكيفة: 02:20 - 08:40

قطار رقم 3007 ثالثة مكيفة من أسوان: 10:00

قطار رقم 186 بور سعيد / سوهاج سياحي: 13:30

قطار رقم 1008 تهوية ديناميكية الإسكندرية / أسوان روسي: 19:50

قطار رقم 1109 من الفيوم: 05:50 - وصول القاهرة 08:25 ثالثة مكيفة

قطار رقم 2008 VIP الإسكندرية / أسوان: 20:00

قطار رقم 1009 أسوان / القاهرة ثالثة مكيفة: 19:20

قطار رقم 85 أسوان / القاهرة نوم: 20:20

قطار رقم 157 الأقصر / القاهرة تهوية ديناميكية: 07:30 - 19:20

قطار رقم 158 الإسكندرية / الأقصر تهوية: 07:15

قطار رقم 196 الإسكندرية / الفيوم سياحي: 08:35

قطار رقم 86 القاهرة / أسوان نوم: 19:45

قطار رقم 3008 مكيف الإسكندرية / أسوان: 05:45

خط القاهرة - طنطا - المنصورة

قطار 948 سياحي المنصورة / القاهرة: 05:35

قطار 65 ركاب طنطا / المنصورة: 16:50

قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة / المنصورة: 15:35

قطار 1914 سياحي المنصورة / شبرا الخيمة: 06:35.

طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف

علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون

فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة
فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة
فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة

مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة
مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة
مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة

