«السكة الحديد» تبدأ اليوم تشغيل قطارات عيد الفطر الإضافية

خالد يوسف

تبدأ هيئة السكة الحديد، اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2026، تشغيل عدد من القطارات المخصوصة علاوة على القطارات الحالية والإضافية خلال بعض أيام عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك تيسيراً على جمهور الركاب، من 15 إلى 28 مارس 2026.

مواعيد القطارات الإضافية (تالجو ومكيف) المتجهة من القاهرة إلى أسوان

أولًا: اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15/3/2026 حتى الأحد الموافق 29/3/2026

- تشغيل قطار 2040 (تالجو) بين «القاهرة/ أسوان» ليقوم من القاهرة الساعة 18:30، ويصل أسوان الساعة 6:30 صباح اليوم التالي.

- تشغيل قطار 1938 (مكيف) بين «القاهرة/ أسوان» ليقوم من القاهرة الساعة 22:50، ويصل أسوان الساعة 10:35 صباح اليوم التالي.

- تشغيل قطار 1948(ثالثة مكيفة) بين «القاهرة/ أسوان» ليقوم من القاهرة الساعة 12:35، ويصل اسوان الساعة 12:30 صباح اليوم التالي.

ثانيًا: اعتبارًا من الاثنين الموافق 16/3/2026

- تشغيل قطار 2041 (تالجو) بين أسوان/ القاهرة» ليقوم من أسوان الساعة 19:20، ويصل القاهرة الساعة 07:15 صباح اليوم التالي.

- تشغيل قطار 1939 (مكيف) بين «أسوان/ القاهرة» ليقوم من أسوان الساعة 21:30، ويصل القاهرة الساعة 09:20 صباح اليوم التالي.

- تشغيل قطار 1947 (ثالثة مكيفة) بين «أسوان/ القاهرة» ليقوم من أسوان الساعة 22:30، ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباح اليوم التالي.

ثالثًا: اعتبارًا من الأربعاء الموافق 18/3/2026

- تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1950 من القاهرة إلى أسيوط، ليقوم من القاهرة الساعة 20:40 ويصل إلى أسيوط الساعة 02:30 صباح اليوم التالي.

رابعًا: اعتبارًا من يوم الاثنين 23/3/2026

- تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1941 من القاهرة إلى طنطا، حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:35 ويصل طنطا الساعة 11:50.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1943 من القاهرة إلى المنصورة، حيث يقوم من القاهرة الساعة 09:20 ويصل المنصورة الساعة 11:45.

- تشغيل قطار مخصوص vip رقم 1945 من القاهرة إلى الإسكندرية، حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:15 ويصل الإسكندرية الساعة 12:40.

- تشغيل قطار مخصوص vip رقم 1946 من أسيوط الى اسوان ليقوم من أسيوط الساعة 23:30 ويصل اسوان الساعة 06:25 صباح اليوم التالي.

تعديلات مؤقتة وإيقاف تشغيل بعض الرحلات

يترتب على ذلك إيقاف تشغيل القطارات التالية على أن يعودوا للتشغيل طبقاً لجداولهم المقررة فى اليوم التالى:

ـ إيقاف تشغيل قطار 999 مكيف سوهاج / القاهرة يوم الأربعاء 18 / 3 / 2026.

ـ إيقاف تشغيل قطار 992 مكيف نجع حمادي / القاهرة يوم الخميس 19 / 3 / 2026.

ـ إيقاف تشغيل قطار 905 مكيف القاهرة / الإسكندرية يوم الخميس 19 / 3 / 2026.

ـ إعادة تشغيل تالجو (القاهرة/الإسكندرية) وتهنئة العيد

اعتبارا من يوم الخميس الموافق 26 / 3 / 2026.

إعادة تشغيل قطارى 2027 و 2026 (تالجو) القاهرة / الإسكندرية والعكس طبقاً لجداولهم المعمول بها.

7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية مع تقلبات الجو
