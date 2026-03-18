وزير الصناعة يتفقد مصانع زجاج السيارات بمدينة 6 أكتوبر ويؤكد دعم المستثمرين

تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، مصنعًا متخصصًا في صناعة زجاج السيارات والألومنيوم، بالإضافة إلى الإنشاءات الخاصة بمصنع شركة درويش للزجاج بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية ضمن منطقة المطور الصناعي، لمتابعة انتظام الإنتاج وبحث التحديات التي تواجه العملية التصنيعية.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والمحافظة.



واستهل الوزير جولته بتفقد مصنع "دلمار" لزجاج السيارات والألومنيوم المقام على مساحة 45 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه، ويوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 50 ألف طن.

واطلع على خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع المختلفة، وتخصصات المصنع الرئيسية التي تشمل قطاعات الألومنيوم ودهاناته، وزجاج الواجهات وزجاج السيارات، إلى جانب ألواح الكلادينج.

كما تابع الوزير خطوط إنتاج الزجاج المعماري عالي الأداء بمصنع "دلمار"، وشاهد سير العمل على أحدث ماكينات التقسية والزجاج المزدوج والقطع والتشطيب المؤتمتة، واطلع على عمليات إنتاج الزجاج المزخرف باستخدام الطباعة الأسطوانية، بالإضافة إلى قطاعات الألومنيوم المنتجة بالمصنع، بما في ذلك الزوايا، القضبان، الأنابيب، المستطيلات، والصفائح المسطحة.

واستعرض الوزير المشروعات التي يشارك فيها المصنع، وتشمل العاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، والوادي الجديد، ومطار القاهرة، والعديد من المستشفيات والمولات الكبرى، بالإضافة إلى مؤشرات الإنتاج والصادرات للأسواق الأوروبية، وأمريكا اللاتينية، وغرب أفريقيا، ودول الخليج، ما يعكس التزام المصنع بالابتكار والجودة وتقديم حلول متكاملة تلبي الاحتياجات المعمارية والصناعية محليًا ودوليًا.

وطالب مسؤولو مصنع "دلمار" بتحسين إجراءات توصيل الكهرباء، وتوفير خام الألومنيوم بالكميات المطلوبة، والتوسع في تخصيص أراضٍ صناعية إضافية لدعم خطط التوسعات المستقبلية للمصنع، بما يعزز القدرة الإنتاجية والتصديرية.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لتعزيز كل سبل الدعم أمام المصنعين وإزالة أي عقبات لضمان انتظام العملية الإنتاجية، موضحًا أن منظومة المطور الصناعي جاءت خصيصًا لتسهيل الإجراءات وتوفير البنية التحتية والبيئة الملائمة للاستثمار الصناعي. وأشار إلى تكثيف التنسيق مع شركات توزيع الكهرباء، وشركات المطور الصناعي، بالتعاون مع معهد التبين للدراسات المعدنية لضمان تقديم الدعم الكامل للمستثمرين وتوفير الخامات الأساسية المحلية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري ويدعم تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

ثم تفقد الوزير الإنشاءات الخاصة بمصنع شركة "درويش" للزجاج، على مساحة 2520 متر مربع، بإجمالي استثمارات تصل إلى 60 مليون جنيه، والذي يعد جاهزًا بالكامل لاستكمال خطة إنتاج زجاج السيارات بمختلف أنواعه بطاقة إنتاجية متوقعة تصل إلى 200 ألف قطعة سنويًا بعد استكمال جميع المباني والتراخيص وأعمال التشطيبات الداخلية وتركيب الماكينات، إلا أن بدء التشغيل تأخر بسبب عدم توصيل القدرة الكهربائية اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج.

وفي هذا الإطار، تواصل الوزير فورًا مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات لضمان توصيل الكهرباء وتشغيل مصنع "درويش" وفق خطة المشروع، مع الوصول للتسويات المالية واتباع اللوائح وبنود العقد، لضمان بدء الإنتاج في أسرع وقت ممكن. وشدد على أن دعم المستثمر الوطني وحماية استمرارية الإنتاج يشكلان جزءًا أساسيًا من مسؤوليات الوزارة.

وأشار الوزير إلى ضرورة تكثيف الجهود للتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات، وتوفير بيئة صناعية جاذبة وآمنة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري محليًا ودوليًا، ويدعم تحقيق التنمية المستدامة.

