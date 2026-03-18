الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير الصناعة يتفقد مصانع زجاج السيارات بمدينة 6 أكتوبر ويؤكد دعم المستثمرين

ولاء عبد الكريم

 تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، مصنعًا متخصصًا في صناعة زجاج السيارات والألومنيوم، بالإضافة إلى الإنشاءات الخاصة بمصنع شركة درويش للزجاج بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية ضمن منطقة المطور الصناعي، لمتابعة انتظام الإنتاج وبحث التحديات التي تواجه العملية التصنيعية.

 ورافق الوزير خلال الجولة الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والمحافظة.
 

واستهل الوزير جولته بتفقد مصنع "دلمار" لزجاج السيارات والألومنيوم المقام على مساحة 45 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه، ويوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 50 ألف طن.

واطلع على خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع المختلفة، وتخصصات المصنع الرئيسية التي تشمل قطاعات الألومنيوم ودهاناته، وزجاج الواجهات وزجاج السيارات، إلى جانب ألواح الكلادينج.

كما تابع الوزير خطوط إنتاج الزجاج المعماري عالي الأداء بمصنع "دلمار"، وشاهد سير العمل على أحدث ماكينات التقسية والزجاج المزدوج والقطع والتشطيب المؤتمتة، واطلع على عمليات إنتاج الزجاج المزخرف باستخدام الطباعة الأسطوانية، بالإضافة إلى قطاعات الألومنيوم المنتجة بالمصنع، بما في ذلك الزوايا، القضبان، الأنابيب، المستطيلات، والصفائح المسطحة.

واستعرض الوزير المشروعات التي يشارك فيها المصنع، وتشمل العاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، والوادي الجديد، ومطار القاهرة، والعديد من المستشفيات والمولات الكبرى، بالإضافة إلى مؤشرات الإنتاج والصادرات للأسواق الأوروبية، وأمريكا اللاتينية، وغرب أفريقيا، ودول الخليج، ما يعكس التزام المصنع بالابتكار والجودة وتقديم حلول متكاملة تلبي الاحتياجات المعمارية والصناعية محليًا ودوليًا.

وطالب مسؤولو مصنع "دلمار" بتحسين إجراءات توصيل الكهرباء، وتوفير خام الألومنيوم بالكميات المطلوبة، والتوسع في تخصيص أراضٍ صناعية إضافية لدعم خطط التوسعات المستقبلية للمصنع، بما يعزز القدرة الإنتاجية والتصديرية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لتعزيز كل سبل الدعم أمام المصنعين وإزالة أي عقبات لضمان انتظام العملية الإنتاجية، موضحًا أن منظومة المطور الصناعي جاءت خصيصًا لتسهيل الإجراءات وتوفير البنية التحتية والبيئة الملائمة للاستثمار الصناعي. وأشار إلى تكثيف التنسيق مع شركات توزيع الكهرباء، وشركات المطور الصناعي، بالتعاون مع معهد التبين للدراسات المعدنية لضمان تقديم الدعم الكامل للمستثمرين وتوفير الخامات الأساسية المحلية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري ويدعم تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

ثم تفقد الوزير الإنشاءات الخاصة بمصنع شركة "درويش" للزجاج، على مساحة 2520 متر مربع، بإجمالي استثمارات تصل إلى 60 مليون جنيه، والذي يعد جاهزًا بالكامل لاستكمال خطة إنتاج زجاج السيارات بمختلف أنواعه بطاقة إنتاجية متوقعة تصل إلى 200 ألف قطعة سنويًا بعد استكمال جميع المباني والتراخيص وأعمال التشطيبات الداخلية وتركيب الماكينات، إلا أن بدء التشغيل تأخر بسبب عدم توصيل القدرة الكهربائية اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج.

وفي هذا الإطار، تواصل الوزير فورًا مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات لضمان توصيل الكهرباء وتشغيل مصنع "درويش" وفق خطة المشروع، مع الوصول للتسويات المالية واتباع اللوائح وبنود العقد، لضمان بدء الإنتاج في أسرع وقت ممكن. وشدد على أن دعم المستثمر الوطني وحماية استمرارية الإنتاج يشكلان جزءًا أساسيًا من مسؤوليات الوزارة.

وأشار الوزير إلى ضرورة تكثيف الجهود للتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات، وتوفير بيئة صناعية جاذبة وآمنة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري محليًا ودوليًا، ويدعم تحقيق التنمية المستدامة.
 

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

حفيظ دراجي

مهزلة.. تعليق حفيظ دراجي على سحب اللقب الأفريقي من السنغال

صورة أرشيفية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-3-2026

وائل جمعة

مُشادة بين وائل جمعة ونجم المغرب بعد سحب اللقب من السنغال .. ما السبب ؟

أحمد شوبير

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

رئيس الاتحاد السنغالي السابق

رئيس الاتحاد السنغالي السابق يتحدّى «كاف»: لن نسلّم الكأس وسنصعّد لأعلى جهة دولية

صورة أرشيفية

الكرملين يندد بقتل قادة إيران في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية

حزب الله

حزب الله يحاول إرباك منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي واستنزافها

الأرصاد الجوية

إثارة الرمال والأتربة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين خلال الساعات المقبلة

بالصور

رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك

نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان

احذروها.. مشروبات شهيرة تسبب حصوات الكلى

) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري

حضّرها على السحور .. طريقة عمل البيض بالبلوبيف

طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف

احذر .. علامات تظهر في الفم تدل على إصابتك بسرطان القولون

علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد