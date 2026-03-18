فتح باب التقديم في المدرسة المصرية الألمانية برياض الأطفال للعام الدراسي القادم

أعلنت المدرسة المصرية الألمانية – فرع كرمة سيتي - بطريق العين السخنة، فتح باب التقديم للعام الدراسي 2026 – 2027 للمرحلة الأولى من رياض الأطفال (KG1).

وقالت المدرسة المصرية الألمانية إن التقديم سيتم حصريًا بشكل إلكتروني، ولن يُقبل أي تقديم بوسيلة أخرى.

وأوضحت المدرسة المصرية الألمانية أن رابط التقديم يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على: https://ads.student.app.emerald.education/



مبادرة 100 مدرسة مصرية ألمانية

جدير بالذكر أن مبادرة 100 مدرسة مصرية ألمانية هي مبادرة من وزارة التربية والتعليم المصرية، بدعم من السفارة الألمانية بالقاهرة، ومعهد جوته، والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج (ZfA).

تُدار سلسلة المدارس المصرية الألمانية برعاية شركة إميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس، لضمان تقديم تجربة تربوية بأعلى المعايير التعليمية.

وتهدف المدارس المصرية الألمانية إلى تقديم تعليم متميز يجمع بين المنهج المصري وتعليم اللغة والثقافة الألمانية وفقًا للمعايير الدولية.





مصروفات المدارس المصرية الألمانية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قيمة مصروفات المدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي القادم 2026 / 2027 تبلغ 35 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى الزيادة السنوية التي تقرها وزارة التربية والتعليم.

وقالت إن مصروفات المدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي القادم 2026 / 2027 غير شاملة الزي المدرسي والكتب الدراسية، حيث يتم صدور قرار وزاري خاص بتنظيم قواعد وإجراءات وتسعير الكتب الدراسية لمنظومة المناهج الجديدة، ويتم إخطار ولي الأمر بذلك بشكل رسمي في حينه، كما تكون قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة، وهي قيمة إضافية على قيمة المصروفات.

قواعد سداد مصروفات المدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي القادم 2026 / 2027

في إطار التيسير على أولياء الأمور فيما يتعلق بسداد مصروفات المدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي القادم 2026 / 2027، تم اعتماد الطرق التالية للسداد (علما بأن السداد النقدي غير متاح):