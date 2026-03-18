البحرين: اعتراض130 صاروخا و234 مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

أعلنت قوة دفاع البحرين، أن وحدات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض130 صاروخا و234 مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء على دعم الولايات المتحدة، لدول الخليج وإدانته للهجمات الإيرانية.

جاؤ ذلك في إتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث جرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك التي تربط بين البحرين والولايات المتحدة، في ضوء التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، إلى جانب استعراض مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشدد ترامب، على دعمه الكامل لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرصها على صون أمنها واستقرارها، مجددًا إدانته للهجمات العدائية الإيرانية الآثمة التي تستهدف دول الخليج العربي.

من جانبه، عبر عاهل البحرين، عن بالغ شكره وتقديره لمواقف الرئيس الأمريكي الداعمة لأمن واستقرار مملكة البحرين ودول الخليج العربي، مشيدًا بعمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، وحرصهما المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة.