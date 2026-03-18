الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط 7 طائرات درون

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي العميد جدعان فاضل، أن القوات تمكنت اليوم / الأربعاء /، من إسقاط 7 طاىرات "درون"، في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها.

وأوضح المتحدث - في بيان اليوم ، وفقا لصفحة وكالة الأنباء الكويتية على منصة "إكس"، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن و حماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات .