الإدارية العليا تحدد حالات حصول الموظف على أجر إضافي أو أيام بديلة
من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد
الصدارة قبل الحسابات فى مباراة يانج أفريكانز.. كيف يخطط الأهلي لحسم التأهل مبكرًا؟
انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب
بينهم أطفال.. استشهاد 11 فلسطينيا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم
الكواليس الكاملة من الأهلي .. هل وقع المالي أليو ديانج لـ فالنسيا الإسباني ؟
تاريخ مواجهات الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني.. تفوق المارد الأحمر
اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة المصرى والزمالك في الكونفدرالية
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 31 يناير 2026
خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر
مدبولي يتفقد مشروعات التنمية والخدمات بالمنيا لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع
توك شو

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

شهدت أسعار الذهب خلال شهر يناير ارتفاعات قياسية غير مسبوقة، حيث تجاوزت الأوقية عالمياً مستوى 5600 دولار قبل أن تتراجع بشكل مفاجئ إلى ما دون 5000 دولار.

تقلبات حادة في أسعار الذهب 

أسعار الذهب اليوم

وأوضح التقرير الذي أذاعته فضائية العربية، أن الذهب شهد تقلبات حادة في الأسواق، ورغم هذا الهبوط، أنهى المعدن النفيس الشهر محققاً أفضل أداء شهري منذ أكثر من عقدين، مدفوعاً بتراجع الدولار الأميركي وتزايد الإقبال عليه كملاذ آمن في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية.

الذهب اقوى ملاذ آمن 

اسعار الذهب البوم

وعلى الصعيد العالمي، عكس الذهب خلال يناير موقعه كأقوى ملاذ استثماري، إذ واصل جذب السيولة من صناديق التحوط والمستثمرين الأفراد على حد سواء.

توقعات بارتفاع أسعار المعدن الأصفر 

أسعار الذهب اليوم

وأشار التقرير إلى أنه برغم الهبوط المفاجئ من مستويات قياسية، بقي المعدن النفيس في صدارة الأصول الأكثر أماناً، مع توقعات بأن يواصل صعوده خلال 2026 مدفوعاً بتراجع الدولار الأميركي وتزايد المخاطر الجيوسياسية.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 7886 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 6900 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5914 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 55202 جنيه.

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

