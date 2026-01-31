من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

شهدت أسعار الذهب خلال شهر يناير ارتفاعات قياسية غير مسبوقة، حيث تجاوزت الأوقية عالمياً مستوى 5600 دولار قبل أن تتراجع بشكل مفاجئ إلى ما دون 5000 دولار.

تقلبات حادة في أسعار الذهب

وأوضح التقرير الذي أذاعته فضائية العربية، أن الذهب شهد تقلبات حادة في الأسواق، ورغم هذا الهبوط، أنهى المعدن النفيس الشهر محققاً أفضل أداء شهري منذ أكثر من عقدين، مدفوعاً بتراجع الدولار الأميركي وتزايد الإقبال عليه كملاذ آمن في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية.

الذهب اقوى ملاذ آمن

وعلى الصعيد العالمي، عكس الذهب خلال يناير موقعه كأقوى ملاذ استثماري، إذ واصل جذب السيولة من صناديق التحوط والمستثمرين الأفراد على حد سواء.

توقعات بارتفاع أسعار المعدن الأصفر

وأشار التقرير إلى أنه برغم الهبوط المفاجئ من مستويات قياسية، بقي المعدن النفيس في صدارة الأصول الأكثر أماناً، مع توقعات بأن يواصل صعوده خلال 2026 مدفوعاً بتراجع الدولار الأميركي وتزايد المخاطر الجيوسياسية.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 7886 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 6900 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5914 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 55202 جنيه.