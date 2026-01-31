خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

شهدت أسعار الذهب في الأسواق، اليوم اليوم السبت 31 يناير 2026، حالة من الاستقرار النسبي، وذلك عقب التراجع الكبير الذي شهدته الأسعار خلال تعاملات أمس، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 200 جنيه دفعة واحدة، بحسب آخر تحديثات شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

ويأتي هذا الهدوء بعد موجة من التذبذب الحاد التي سيطرت على الأسواق خلال الأيام الماضية، متأثرة بعوامل محلية وعالمية متداخلة.

تراجع عالمي قوي يضغط على الأسعار

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، بعدما قامت الأسواق بعملية تصحيح لمسار الصعود القوي الذي دفع الأسعار إلى مستويات تاريخية خلال الأيام السابقة.

وانخفض سعر أونصة الذهب إلى نحو 5100 دولار، بعد أن كانت قد تجاوزت مستوى 5500 دولار مساء أمس، في ظل عمليات جني أرباح وضغوط ناتجة عن تحركات الأسواق العالمية وتغير شهية المستثمرين.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

حافظ سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، على استقراره خلال تعاملات اليوم، ليسجل نحو 8228 جنيهًا للجرام.

ويُضاف إلى هذا السعر قيمة المصنعية، التي تختلف من تاجر لآخر ومن محافظة لأخرى، وتتراوح عادة بين 100 و150 جنيهًا.

عيار 21 يستقر بعد هبوط 200 جنيه

استقر سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا وانتشارًا داخل السوق المصرية، عند مستوى 7200 جنيه للجرام، بعد الانخفاض الحاد الذي شهده أمس.

وتتراوح قيمة المصنعية على عيار 21 ما بين 100 و150 جنيهًا، وفقًا لنوع المشغولات الذهبية وسياسة كل محل صاغة.

سعر الذهب عيار 18 في الصاغة

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم، ليسجل نحو 6171 جنيهًا للجرام، دون احتساب المصنعية، التي تختلف بحسب نوع القطعة الذهبية ومكان البيع.

الجنيه الذهب يحافظ على ثباته

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم حالة من الثبات، حيث بلغ نحو 57600 جنيه، متأثرًا باستقرار أسعار الأعيرة المختلفة داخل السوق المحلي، خاصة عيار 21.

من جانبه، أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب لا تزال تمر بحالة من عدم الاستقرار، رغم قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة.

وأوضح ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأسواق العالمية لا تزال تتفاعل بحساسية شديدة مع المتغيرات السياسية والاقتصادية المتلاحقة.

الذهب ملاذ آمن وسط اضطراب عالمي

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن النمو غير التقليدي في الطلب على الذهب كملاذ آمن، إلى جانب استمرار الحرب الاقتصادية والتجارية عالميًا، يفرضان ضغوطًا قوية على حركة الأسعار.

وأضاف أن هذه العوامل مجتمعة تخلق حالة من الاضطراب وعدم اليقين في الأسواق، وهو ما ينعكس في صورة تحركات حادة وسريعة في أسعار الذهب، سواء صعودًا أو هبوطًا.