تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 31-1-2026

عوض سعر الذهب في مصر بعد ساعة من بدء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 31-1-2026؛ على مستوي محلات الصاغة.

سعر الذهب يرتفع

وارتفع سعر الذهب مقدار 50 جنيه بعد تراجع وصل 1000 جنيه بمختلف الأعيرة الذهبية خلال يومين .

الذهب يهوي

وهوي سعر الذهب بقيمة بلغت 180 جنيه في الجرام الواحد في بدء تعاملات مساء اليوم ليصل مجمل ما فقده في يومين 1000 جنيه في المتوسط

آخر تحديث سعر الذهب

بلغ آخر تحديث سجله سعر الذهب نحو 6675 جنيه .

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 7628 جنيه للبيع و 7685 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6675 جنيه للبيع و 6725 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5721 جنيه للبيع و 5764 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4450 جنيه للبيع و 4483 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 53.4 ألف جنيه للبيع و 53.8 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4891 دولار للبيع و 4893 دولار للشراء.