يواصل الصدارة.. ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل أمام يانج أفريكانز بالشوط الأول
يحلق في الصدارة.. الأهلي يخطف تعادلا مستحقا مع يانج أفريكانز فى دوري أبطال أفريقيا
مقدمة مقترح الـ 5000 دولار مقابل الإعفاء الجمركي للهواتف توجه رسالة للمصريين بالخارج
جينيسيس تصنع وحشًا ينافس BMW M5 وتطيح بـ فيراري
قرار أمريكي عاجل بشأن صفقة بيع صواريخ باتريوت للسعودية
الحبس عامين للتيك توكر شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة
سعر الدولار مساء اليوم 31-1-2026
1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21
كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

هاني حسين

الذهب يتراجع”.. حالة اضطراب تصيب أسواق الذهب عالميا ومحليا، وانفخضت أسعار الذهب عالميا بعد موجة ارتفاعات غير مسبوقة في تاريخ معاملات الذهب . 

سقوط حر للذهب 

تعرض سعر الذهب في مصر لتراجع جديد مع بدء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 31-1-2026 داخل محلات الصاغة.


وفقد سعر جرام الذهب نحو 180 جنيها جديدة على مستوي محلات الصاغة المختلفة.

وبلغ إجمالي ما فقده سعر الذهب في يومين ما يقارب من 1000 جنيه من قيمته بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب


وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 6620 جنيها.

سعر عيار 24


سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7565 جنيها للبيع و 7622 جنيها للشراء.

سعر عيار 21


وصل سعر عيار21 الأكثر انتشاراً نحو 6620 جنيها للبيع و 6670 جنيها للشراء.


انهيار في الأسعار 

في جلسة تداول حادة أمس، شهدت أسعار الذهب والفضة انهيارًا حادًّا بعد ارتفاعات قياسية، وسط جلبة في أسواق السلع العالمية دفعت المستثمرين إلى جني الأرباح وعمليات بيع قسرية عبر مكالمات الهامش وأوامر وقف الخسارة.

وهبطت الفضة بأكثر من 30٪ في يوم واحد، بينما تراجع الذهب بنحو 10٪ أو أكثر في جلسة تاريخية، في واحدة من أكبر التراجعات منذ عقود، كما أشار موقع إنفيستينج ووسائل إعلام عالمية.

ما الذي حدث بالضبط؟


وفق تقارير إخبارية وبيانات الأسواق، كانت المعادن النفيسة قد حققت ارتفاعات قياسية في 2025 و2026، بعدما قفزت الفضة نحو 150٪ خلال عام 2025 والذهب 65٪ تقريبًا، مدفوعة بتدفقات المضاربة، وضعف الدولار الأمريكي، وتوقعات التضخم وعدم اليقين الاقتصادي.

لكن في الأيام الأخيرة، بدأ السوق يشهد ضغط بيع قوي بعد ارتفاعات حادة، مما أدى إلى تصفية المراكز المرفوعة في العقود الآجلة للذهب والفضة، خاصة لدى المستثمرين الذين استخدموا الهامش المالي لزيادة مكاسبهم. عندما انخفضت الأسعار بسرعة، واجه هؤلاء المستثمرين مكالمات هامش لإيداع سيولة إضافية، فاضطر بعضهم إلى بيع ممتلكاتهم لسداد متطلبات الهامش، وهو ما عزز الهبوط الحاد في الأسعار خلال فترة قصيرة، وفق صحيفة فايننشال تايمز.

وتراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك رغم التراجع الحاد الذي شهدته الأوقية بنهاية الأسبوع الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في سوق الذهب والمجوهرات.

تراجع الأسعار بنسبة 1.9 % 


وأظهرت البيانات أن أسعار الذهب العالمية أنهت الأسبوع على تراجع بنسبة 1.9%، في حين حققت مكاسب شهرية قوية بلغت 13.4%، رغم التقلبات العنيفة التي شهدتها الأسواق خلال الأسبوع الأخير من يناير.


وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعت بنحو 80 جنيهًا خلال تعاملات الجمعة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6670 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية في البورصات العالمية بنحو 93 دولارًا خلال الأسبوع الماضي، لتغلق عند مستوى 4895 دولارًا، بعد أن لامست مستوى تاريخيًا غير مسبوق عند 5602 دولار للأوقية يوم الخميس.

