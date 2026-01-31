حصاد الاقتصاد | من المصانع للذهب والبترول… الصادرات تحلّق في أسبوع ساخن

شهدت الساحة الاقتصادية ، خلال الأسبوع تطورات متسارعة على المستويين المحلي والدولي، تنوّعت بين قرارات صناعية واستثمارية، ومؤشرات قوية للصادرات، إلى جانب تقلبات في أسواق الطاقة والمعادن النفيسة، وتأثيرات مباشرة للتوترات الجيوسياسية على حركة الاقتصاد العالمي.

وفي هذا السياق، تابعت «صدى البلد» أبرز الملفات التي تصدرت المشهد الاقتصادي خلال الأيام الماضية.

ورصدت «صدى البلد» ، أبرز القضايا الاقتصادية التي تنوّعت بين الصناعة والطاقة والتجارة الخارجية والذهب، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 31-1-2026 أسعار العملات العربية اليوم السبت 31-1-2026 في مصر



مجمع صناعي جديد للسيارات

بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع ممثلي شركة «شين فينج ستيل» الصينية خطة إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج ألواح السيارات في مصر، ضمن جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات المغذية.

ويستهدف المشروع دعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرات الصناعة الوطنية.

الرابط:

مناقصة لاستيراد منتجات بترولية

طرحت مصر مناقصة عالمية لاستيراد نحو 930 ألف طن من المنتجات البترولية للتسليم خلال شهر فبراير المقبل، في إطار خطط تأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود.

وتشير التوقعات إلى تراجع واردات السولار والبنزين خلال الربع الأول من 2026 نتيجة زيادة إنتاج مصفاة ميدور وهدوء النشاط التجاري خلال شهر رمضان، فيما بلغت واردات مصر من المنتجات البترولية نحو 10.5 مليار دولار في 2024.

الرابط:

تسليم مشروعات «حياة كريمة»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي والمالي للمرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» والاستعداد للمرحلة الثانية.

وأكد ضرورة التسليم الفوري للمشروعات المنتهية وتشغيلها لخدمة المواطنين، مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة.

الرابط:

الذهب عند مستوى تاريخي

تجاوزت أسعار الذهب عالميًا حاجز 5 آلاف دولار للأونصة، مدفوعة بضعف الدولار وتصاعد المخاطر الجيوسياسية وتهديدات تجارية أمريكية.

واتجه المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، مع ترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

الرابط:

إقبال كبير على جناح مصر في Gulfood...

شهد الجناح المصري في معرض «جلفود دبي 2026» إقبالًا واسعًا من المستوردين والموزعين من أسواق الخليج وعدد من الأسواق الدولية.

وأكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات الصناعات الغذائية إلى أهم 20 سوقًا بلغت نحو 4.7 مليار دولار خلال عام 2025، تمثل حوالي 70% من إجمالي صادرات القطاع.

الرابط:

قفزة في الصادرات غير البترولية..

أظهر تقرير وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الصادرات المصرية غير البترولية سجلت نحو 48.5 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 41.5 مليار دولار في 2024، محققة نموًا بنسبة 17%.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الواردات إلى نحو 83 مليار دولار بنسبة زيادة 5%، فيما تستهدف الدولة إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا.

الرابط: