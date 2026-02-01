حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من عواصف رملية في عدة مناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الإثنين طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا.

الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية، هناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تمتد ضعيفة جدًا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وأتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 24 14

العاصمة الإدارية 25 12

6 أكتوبر 24 11

بنهــــا 23 13

دمنهور 23 12

وادي النطرون 25 12

كفر الشيخ 23 13

بلطيم 22 12

المنصورة 24 13

الزقازيق 25 14

شبين الكوم 24 13

طنطا 23 13

دمياط 23 14

بورسعيد 24 15

الإسماعيلية 25 13

السويس 24 13

العريش 25 11

رفح 24 10

رأس سدر 26 12

نخل 25 10

كاترين 19 06

الطور 27 13

طابا 26 10

شرم الشيخ 26 15

الغردقة 27 14

الإسكندرية 22 12

العلمين 20 11

مطروح 20 11

السلوم 21 12

سيوة 22 10

رأس غارب 26 13

سفاجا 27 14

مرسى علم 27 15

شلاتين 28 16

حلايب 26 18

أبو رماد 27 16

مرسى حميرة 27 16

أبرق 26 17

جبل علبة 26 17

رأس حدربة 25 18

الفيوم 25 11

بني سويف 25 11

المنيا 26 09

أسيوط 27 10

سوهاج 28 12

قنا 29 12

الأقصر 31 11

أسوان 31 13

الوادي الجديد 29 08

أبو سمبل 29 10

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 32 22

المدينة المنورة 32 19

الرياض 32 15

المنامة 23 17

أبوظبي 29 15

الدوحة 27 17

الكويت 26 15

دمشق 20 08

بيروت 21 14

عمان 21 08

القدس 22 09

غزة 21 14

بغداد 25 13

مسقط 24 20

صنعاء 24 06

الخرطوم 34 20

طرابلس 21 12

تونس 20 11

الجزائر 20 11

الرباط 16 11

نواكشوط 32 17

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 14 02

إسطنبول 08 03

إسلام آباد 18 09

نيودلهي 22 12

جاكرتا 29 23

بكين 06 06-

كوالالمبور 35 24

طوكيو 11 01

أثينا 15 04

روما 14 08

باريس 09 06

مدريد 11 03

برلين 05- 10-

لندن 10 06

مونتريال 08- 12-

موسكو 16- 24-

نيويورك 01- 10-

واشنطن 00 11-

أديس أبابا 24 11