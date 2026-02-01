قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تصدرها التريند.. تفاصيل عملية تجميل داليا البحيري

داليا البحيري
داليا البحيري
ريهام قدري

تصدر اسم الفنانة داليا البحيري مؤشرات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها بإطلالة لافتة أعادت الجدل حول خضوعها لإجراء تجميلي، خاصة مع الإشادات الكبيرة بتغير ملامحها بشكل واضح وأكثر شبابًا.


وخلال تصريحات متداولة، كشفت داليا البحيري أنها خضعت لإجراء تجميلي بهدف تحسين مظهر الوجه، موضحة أن الأمر لم يكن بدافع تغيير ملامحها، وإنما للتعامل مع آثار الإرهاق والتقدم الطبيعي في العمر، خاصة في منطقتي الوجه والرقبة، وهو ما دفعها لاتخاذ القرار بعد تردد.

وأوضحت الفنانة أن الإجراء جاء بشكل مدروس وتحت إشراف طبي متخصص، مؤكدة رضاها عن النتيجة النهائية، التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور وعدد من نجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على الإشادة بإطلالتها الأخيرة.


ما نوع العملية؟


بحسب ما تم تداوله، فإن العملية شملت شد بعض مناطق الوجه والرقبة، مع تدخلات تجميلية دقيقة للحفاظ على الملامح الطبيعية دون مبالغة، وهو الاتجاه الذي أصبح مفضلًا لدى عدد كبير من النجمات خلال الفترة الأخيرة.

سعر عملية داليا البحيري


التكلفة المتوقعة للعملية
ورغم عدم إعلان داليا البحيري عن التكلفة الفعلية، فإن أسعار هذا النوع من العمليات في مصر تتراوح – وفق متوسطات طبية – بين 50 إلى 150 ألف جنيه مصري، وتختلف حسب التقنية المستخدمة وخبرة الطبيب والمركز الطبي.


ويأتي تصدر داليا البحيري للتريند في وقت يشهد اهتمامًا متزايدًا من الجمهور بإطلالات النجمات وخياراتهن التجميلية، خاصة عندما تتم بشكل متوازن يحافظ على الملامح الطبيعية ويعكس وعيًا صحيًا وجماليًا في آن واحد.

